景氣何時回溫？王文淵：油價下來通膨才會改善

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第26屆台北紡織展12日在南港展覽館登場，紡拓會董事長、台塑集團總裁王文淵表示，紡織產業景氣有可能要調整到明年第2季，整體景氣則要等油價下來，通膨才會改善。中央社記者鄭傑文攝 111年10月12日

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（中央社記者賴言曦台北12日電）紡拓會主辦台北紡織展（TITAS）今天舉行，紡拓會董事長、台塑集團總裁王文淵表示，紡織產業景氣有可能要調整到明年第2季，整體景氣則要等油價下來，通膨才會改善。

第26屆台北紡織展今天在台北市南港展覽館舉辦開幕典禮，王文淵接受媒體聯訪、談到產業景氣時表示，現在紡織業「都變了」，跟以往不同，現在油價太高，拉高人造纖維原料成本，導致購買力降低。

至於景氣何時恢復，王文淵表示，主要需觀察俄烏戰爭的情況，因為生活中有很多東西都仰賴石油原料，但兩國打仗拉高油價，消費者收入卻沒有增加，因此「油價下來，通膨才會改善」。

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遠東新世紀董事長徐旭東則認為，全球都經過經濟調整，每樣東西都有上有下，至於什麼時候會往上走，「就問上面怎麼回答」；至於兩岸情勢，他是樂觀的，「兩岸合作就好，沒有太多需要緊張」。

另外，新台幣兌美元截至今天中午暫收31.882元，貶1.5分。針對新台幣持續走貶，王文淵認為，新台幣貶值對台塑集團影響有限；徐旭東表示，新台幣貶值有利紡織業大型廠商出口，但對中小型業者來說，就會比較辛苦。（編輯：郭無患）1111012