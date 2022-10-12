曾文生：水利署近年預算翻4倍 因應極端氣候考驗

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（中央社記者曾智怡台北12日電）經濟部次長曾文生今天出席水利傑出貢獻人員頒獎典禮表示，水利署過去預算平均一年新台幣100億元，近年一年超過400億元，水利工作量也較以往多逾30倍，凸顯其重要性，以因應極端氣候等考驗。

經濟部水利署今天舉辦「淬鍊創新 永續水利-表揚全國水利傑出貢獻人員及團體」典禮，表揚「終身成就獎」得主郭金棟教授、大禹獎、水利事業貢獻獎及水利績優貢獻獎得主、水利工班職人、綠美化水岸土地認養維護績優單位，以及水患自主防災社區評鑑績優縣市。

曾文生致詞表示，回顧剛踏進政治圈，最有印象的是2006年8年800億治水預算，在立法院爭論很久，後來拍板6年600億，可見水利署過去十多年預算編列是平均一年100億，反觀近年平均一年超過400億，水利工作量比以前多逾30倍，「值得給自己掌聲鼓勵」。

曾文生指出，水利工作包含防洪、供水，且越來越多元，去年遭逢百年大旱，「因為水利人的努力，台灣沒有為世界帶來麻煩」，打造桃園新竹備援管線，從桃園將水送至新竹，讓竹科可不斷供應晶片，全世界因此看見台灣的韌性。

除此之外，水利署業務也擴展協助能源發展，如利用滯洪池設置光電太陽能板，由售電收入支付滯洪池土地租金；德基水庫、日月潭水庫今年蓄水率皆達8成5，有助穩定供電，「水利署的調度做到了」。後續除了延長水庫壽命、擴增水庫容量外，水利人未來將會面臨更多極端氣候的考驗。

今年度全國水利傑出貢獻獎終身成就獎得主為國立成功大學水利及海洋工程學系教授郭金棟，超過60年的水利生涯，畢生致力於海岸工程與防護研究，參與多項國家重大工程以及海堤建設，例如台中港、高雄港、基隆港及枋寮、蚵子寮海岸調查等。

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郭金棟也在成功大學、中興大學、海洋大學教書，退休後持續投入海岸保護工作，提攜後進並提供良善建議，足以為水利人的表率。

6位大禹獎得主分別是國立台灣海洋大學河海工程學系教授李光敦、台灣自來水公司總經理李嘉榮、台北市政府工務局水利工程處副處長吳秋香、國立中央大學副校長吳瑞賢、社團法人中華民國水利技師公會全國聯合會顧問許時雄、經濟部水利署前副署長鍾朝恭，以及3位水利事業貢獻獎、20位水利績優貢獻獎得主。（編輯：黃國倫）1111012