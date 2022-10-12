迎戰極端氣候 水利署舉辦論壇探討創新水戰略

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（中央社記者曾智怡台北12日電）迎戰極端氣候，經濟部水利署今天舉辦「2022台灣國際水週-國際論壇」，以「綠色永續下創新水戰略」為主題，探討創新的水戰略，強化供水穩定、提升承洪韌性，以建構永續發展的水環境。

今天高峰論壇「水領袖峰會-綠色永續下創新水戰略」邀請台南市和順國民中學郭巧芸同學及台南市海佃國民小學李沅澈同學分享「下一代期許的水願景」，水利署署長賴建信引言呼籲面對氣候變遷，應重視組織、基礎設施、社會及經濟韌性的提升。

賴建信表示，氣候變遷不再只是科學名詞，歷經百年大旱，台灣已深刻感受氣候變遷帶來的威脅，面對極端氣候，建構韌性為實踐永續發展的重要方法，因此需要從組織、基礎設施、社會及經濟等面向不斷提升韌性，強化調適能力，並從思維到行動到制度，逐步落實NBS，以自然永續達到SDGs。

會中也邀請加州大學戴維斯分校環境工程特聘教授Jay R. Lund、國際水協會執行董事Kala Vairavamoorthy以及安侯永續發展顧問董事總經理黃正忠發表演說。

Jay R. Lund演講題目為「促進水資源管理的永續性和碳減排」，探討水資源使用與管理、社會碳排放及永續發展之間相互影響，涉及個人利益和重大決策，需藉由整合機制來協調決策，以提高水資源系統的調整彈性，並使水資源得以持續供給。

Kala Vairavamoorthy以「逆轉水資源短缺的新模式」為題，探討氣候變遷加劇水資源及未來前景的不確定性之下，需藉由科技推動生產力提升，包括數位化再生水的處理技術可有效提升用水效率，並將水、氣候和循環經濟整合成創新的用水模式典範，此將對於新開發的產業園區或城市帶來巨大發展機會。

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黃正忠指出，水價就如同碳價一般，將成為國際間下一個關注焦點，尤其是在水資源供應深受氣候變遷影響的台灣，應藉由ESG及對外主動透明揭露，使企業在水資源使用策略上更具韌性。

水利署表示，為期3天的「綠色永續下創新水戰略-國際論壇」，明後天尚有12場論壇，將由英國、美國、日本、南韓、新加坡、荷蘭、以色列及國內專家，探討多元水源、防洪、防災應變、公私協力等全球關注的重要議題。（編輯：趙蔚蘭）1111012