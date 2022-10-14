台積電法說會後目標價 4外資調降4家不變

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（中央社記者吳家豪台北14日電）晶圓代工廠台積電13日召開線上法人說明會，釋出的訊息憂喜參半，外資機構多數維持買進或加碼評等，其中4家調降目標價、4家維持目標價不變、1家微幅上修，調整後目標價最高745元、最低445元。

隨著美股收高，台積電美國存託憑證（ADR）13日上揚2.51美元，漲幅3.92%，收在66.62美元。台積電今天股價同步走揚，盤中最高416元，上漲21元。

歐系外資發布研究報告，維持台積電買進投資評等，目標價從815元降到745元，並將今、明年每股盈餘預估值下修到39.4元、39.2元。考量總體經濟不確定性，預期台積電明年資本支出將砍至340億美元（約新台幣1.08兆元）。針對美國管制高效能運算晶片輸往中國，外資預估將影響台積電營收約1%至2%。

其他下修台積電目標價的包括一家美系外資，從630元調降至590元，主因台積電下修今年資本支出，反映出高度不確定性。另一家美系外資從780元降至550元，亞系外資則將台積電目標價從700元下調至445元。

維持台積電目標價720元的美系外資指出，台積電認為美國晶片禁令影響仍在可控制範圍內，將持續服務包含中國在內的所有客戶，只要客戶能遵循相關規範。外資認為，半導體庫存經過明年上半年去化後，有望在明年下半年回到健康水準，將台積電今、明年每股盈餘預估值下修到38.95元、36.87元。

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另有日系外資重申台積電買進評等及目標價700元。2家美系外資維持台積電加碼和買進評等，並重申目標價650元、570元。

一家看法較樂觀的日系外資表示，台積電第3季財報優於預期，並預期今年第4季和明年獲利率將走揚，儘管產業庫存修正恐拖累台積電明年上半年產能利用率，仍看好台積電將繳出優於同業的成績單，重申買進評等，目標價從645元微幅上修到655元。（編輯：楊蘭軒）1111014