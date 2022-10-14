國泰世華銀：經濟硬著陸風險增加 看好長天期債券

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（中央社記者蘇思云台北14日電）國泰世華銀第4季投資研究報告指出，各國央行緊縮貨幣政策基調不變，升息潮之下，投資人有機會享有較高的債券殖利率，建議長線投資者不妨逐漸拉長購債天期，並以高信評的債券為佳。

今年初爆發俄烏戰爭，加上全球通膨升溫，包括美國聯準會（Fed）在內的多國央行紛紛祭出緊縮貨幣政策以因應高通膨，短時間內的大幅升息，也造成今年前3季股債市面臨修正。

國泰金今天發布新聞稿，國泰世華銀行在最新發表的2022年第4季投資研究報告中指出，投資人如果直接退出投資市場，恐遭通膨侵蝕實質購買力。相反地，面臨升息潮，投資人有機會享有較高的債券殖利率，也能擁有穩定現金流。

國泰世華銀行分析，最近國際貨幣基金組織（IMF）持續下修今、明年全球經濟成長率預測值，全球景氣雖然放緩，但總經數據尚未全面下行，因此對於物價降溫的力道有限。

在股市部份，國泰世華銀行指出，景氣循環下行，加上美國期中大選年，執政黨兩院優勢恐喪失，後續恐難有大型政策利多。隨景氣趨緩，後續仰賴企業財報表現進而拉抬股價恐有難度，股市仍處「築底」過程，建議投資人仍應有長線持有的心理準備。股市若逢反彈，建議持有股票部位過高的投資人，可適度調節資產配置。

債市方面，國泰世華銀指出，貨幣政策基調仍維持緊縮，短期的債券殖利率確實容易隨數據或Fed官員談話而有所回升。但是進一步對照「長短利差」走勢，每當長短天期債券殖利率利差趨平，往往暗示升息循環靠近尾聲。

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雖然近期避險氛圍中，有利短天期債券吸引資金停靠，但隨著升息屆頂，長天期公債殖利率轉向下行的機率愈加升高，整體情勢有利長線投資人布建債券部位，建議不妨逐漸拉長購債天期，並以高信評的債券為佳。

匯市方面，目前Fed緊縮立場尚未鬆動、市場避險情緒高漲下，美元多頭態勢尚未逆轉。中共20大在即，清零不改，經濟壓力仍舊沉重，人民幣貶破7也只是過程而非終點。人民幣貶值也增加新台幣壓力，未來一季新台幣匯價弱勢格局不易改變。（編輯：潘羿菁）1111014