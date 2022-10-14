接續美股大漲 亞股勁揚

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（中央社香港14日綜合外電報導）亞洲股市今天接續美股大漲，強力上揚。由於美國最新通膨數據高出預期，使再次升息可能性更加確定，華爾街開盤下挫，但隨後反轉向上，3大指數經大幅震盪後收高。

法新社報導，市場熱切等候的美國通膨報告顯示，儘管聯邦準備理事會今年已連連升息並因而擴大了全球衰退的疑慮，美國上月物價上漲速度仍超出預期。

這個報告使美股早盤急挫，但賣壓迅即消失，3大指數收盤漲幅都超過2%。分析師指出，有若干原因造成如此劇烈的上下震盪。

有些分析家認為，美股最初賣壓出籠是對通膨數據的直覺反應，但後來交易商認同，這個數據並不如近來其他報告一樣不利。

其他分析師則猜測，這是因為華爾街經一年出脫後，股價終於觸底。過去一年指數比近來高點低了20%以上，早已進入修正區。

今天東京日經指數勁揚853.34點或3.25%，以27090.76點作收。香港恆生指數漲升198.58點或1.21%，收在16587.69點。上海綜合指數漲55.63點或1.84%，收3071.99點。

台北、首爾、新加坡和雪梨等股市也同步收紅。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1111014