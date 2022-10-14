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菲國飲品需求大 經濟部率團參與加盟展開拓市場

2022/10/14 19:27（10/14 19:41 更新）
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2022菲律賓亞洲連鎖加盟展14日登場，將進行到16日。中華民國駐菲代表徐佩勇（右3）、代表處經濟組長荀玉蓉（右1）等人向業者了解產品詳情。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年10月14日
2022菲律賓亞洲連鎖加盟展14日登場，將進行到16日。中華民國駐菲代表徐佩勇（右3）、代表處經濟組長荀玉蓉（右1）等人向業者了解產品詳情。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年10月14日
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（中央社記者陳妍君馬尼拉14日專電）菲律賓終年炎熱，加上人口結構以年輕人為主，飲品需求大。時隔近3年，經濟部商業司率團來菲參與今天開幕的連鎖加盟展，盼將更多台灣手搖飲、甜品小吃等品牌介紹到菲國。

2022菲律賓亞洲連鎖加盟展今天登場，將進行到16日。中華民國駐菲代表徐佩勇、經濟部商業司科長謝季芳、代表處經濟組長荀玉蓉等人出席開幕活動。

謝季芳說，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，已經快3年沒有帶業者到海外。今年各國慢慢開放邊境，所以經濟部商業司在疫情後首度帶業者來菲參展。

她表示，手搖飲是台灣強項，這次有不少手搖飲廠商來到菲律賓，另外還有銀髮輔具、台灣傳統甜點及鞋子修護品牌等也前來參展。

NUTTEA堅果奶茶執行長張朝傑說，在菲律賓旅遊業工作的幾位台灣人之前回台喝過NUTTEA後，計劃把這個品牌引進菲律賓，在長灘島開設菲國第一家連鎖店，因此他這次也來馬尼拉參展，尋求開拓合作機會。

張朝傑告訴中央社記者，他們的飲品主打全素健康環保，單價較高，但菲國年輕人占人口比例高，又有許多海外勞工，有一定的消費力。另外，長灘島是旅遊勝地，每月約有20萬人次造訪，加上當地天氣炎熱，相信旅客在長灘島喝到NUTTEA後，有機會推廣到菲律賓更多城市。

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東元集團菲律賓代表王建隆今天也到場。他表示，東元集團投資的蘇比克灣工業園區綜合商場去年10月開幕，商場內有提供台灣小吃的餐廳、台灣食品專賣店等；他們計劃近期在位於八打雁省（Batangas）的大型工業園區「利馬科技中心」（LIMA Technology Center）開設第2家商場，因此來加盟展尋找合作業者。

王建隆說，菲律賓人對飲品需求「非常非常大」。台灣很多手搖飲品牌在歐美國家很成功，希望看看有沒有台灣業者有合作和投資意願來開拓菲國市場，把他們在其他國家的成功經驗複製到菲律賓。（編輯：林憬屏）1111014

2022菲律賓亞洲連鎖加盟展14日登場，將進行到16日。台灣品牌業者向菲律賓廠商介紹產品詳情。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年10月14日
2022菲律賓亞洲連鎖加盟展14日登場，將進行到16日。台灣品牌業者向菲律賓廠商介紹產品詳情。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年10月14日
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