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國家太空中心明年元旦改制 首季有望發射獵風者衛星

2022/10/15 17:11
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（中央社記者賴于榛台北15日電）政院官員今天說，行政院長蘇貞昌日前已核定「國家太空中心設置條例」自明年1月1日施行；國家太空中心未來會轉型成行政法人國家太空中心，並擁有獨立預算，且有望在明年首季發射獵風者衛星。

立法院4月三讀通過「國家太空中心設置條例」，條文明定，條例施行日期，由行政院定之。

政院官員今天對中央社記者表示，蘇貞昌日前已核定「國家太空中心設置條例」自明年1月1日施行。

根據條例，為提升國家太空科技研發能力，執行國家太空政策與計畫，促進台灣太空活動及太空產業的發展，特設國家太空中心，將原先國研院轄下的國家太空中心，轉型成行政法人國家太空中心，擁有獨立預算。

國家太空中心主任吳宗信今年曾指出，台灣今年太空相關預算約新台幣35億元，而國家太空中心轉型成行政法人後會有獨立預算，未來會以每年斥資逾100億發展太空產業的韓國作為追趕目標。

根據國家太空中心資訊，獵風者衛星（TRITON）為太空中心自行設計、製造的衛星，預計在今年11月進行衛星運送前審查，最快明年第1季發射。

獵風者衛星計畫發展一顆約250公斤的衛星，搭載太空中心自行研發的全球導航衛星系統反射訊號接收儀（Global Navigation Satellite System-Reflectometry，GNSS-R），在低地球軌道上蒐集由地表反射的全球導航衛星系統訊號，進行海氣交互作用、颱風強度預測等研究。（編輯：張均懋）1111015

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