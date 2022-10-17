銀行拚數位平台優化 解決實地訪查文件往返難題

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（中央社記者蘇思云台北17日電）中信銀推出中小企業數位申貸平台，減少文件往返，並透過遠距視訊、經緯度等技術進行實地訪查確認業務狀況，平台上線1個多月，數位進件已占整體中小企業進件申貸的3成。

中國信託商業銀行（中信銀）去年配合政府紓困方案，在1個月內推出「中小企業貸款紓困數位申貸流程」，協助有資金需求的小規模營業人線上申請貸款。

中信銀今天發布新聞稿指出，持續精進數位金融，推出中小企業數位申貸平台，可提供獨資或合夥的微型企業及一般公司戶24小時線上申請，透過視訊訪查，全程免接觸，減少文件往返及等待會面流程。

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過去中小企業申請貸款，往往面臨文件繁複、傳輸不易以及申貸時間冗長等問題，中信銀指出，平台藉由多項專利技術進行辨識查驗，申請者不用親自跑到分行，就可遠端進行驗證，企業貸款所需檢附的佐證資料，可透過數位上傳功能傳送，減少文書往返時間，最快只要2分鐘就可完成線上申請作業。

此外，以往企業申請貸款，銀行人員需要跟客戶預約實地訪查，確保企業營運事實與營運狀況。中信銀行導入遠距視訊、光學字元辨識、臉部辨識、經緯度等技術進行視訊訪查，以光學字元辨識、臉部辨識技術比對線上申貸證件，透過遠距視訊及經緯度技術以確認營運地點及現況，若文件齊備，最快2個營業日可核貸。（編輯：翟思嘉）1111017