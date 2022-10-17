店頭續破底 櫃買：上櫃公司平均現金殖利率4.23%

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（中央社記者韓婷婷台北17日電）櫃買市場指數今天盤中再破底至161.98點，櫃買中心今天再度信心喊話，全市場平均現金殖利率約4.23%，強調上櫃公司整體體質仍相對穩健。

櫃買中心表示，近期櫃買市場行情波動較大，主要受通膨疑慮、全球加速升息、國際政經情勢不穩及國際股市短期震盪劇烈等因素影響，衝擊投資人信心。由於上櫃公司整體體質仍相對穩健，投資人應回歸基本面，以公司業績表現作為中長期投資判斷，審慎操作。

櫃買中心指出，觀察全體上櫃公司今年1至9月累計營收新台幣2.05兆元，較去年同期成長約6.19%；其中，累計營收金額增加前兩名產業為半導體業及生技醫療業，分別較去年同期增加316.14億元（成長比率約7.71%）及122.3億元 （成長比率約12.38%），顯示櫃買市場重要特色產業及整體上櫃公司均具營收動能。

櫃買中心表示，全市場平均現金殖利率約4.23%，其中現金殖利率超過5%者達3成以上，顯示整體上櫃公司體質相對穩健。

櫃買中心呼籲，上櫃公司有相當的基本面作為支撐，投資人面對近期市場波動，無須過於恐慌，勿輕信市場傳言，宜關注基本面資訊，審慎操作；若股市發生非理性下跌情事，必要時將配合主管機關指示，執行相關穩定市場措施。（編輯：張良知）1111017