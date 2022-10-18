緯創林憲銘：代工業若不求變 恐面臨溫水煮青蛙

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（中央社記者吳家豪台北18日電）緯創董事長林憲銘今天出席AAMA台北搖籃計畫10週年論壇表示，代工產業低毛利卻還是有錢賺，業者如果不求改變，恐面臨「溫水煮青蛙」危機；緯創內部持續與新創力量整合，盼帶來長足改變。

AAMA台北搖籃計畫為協助成長期創業者的公益學習平台，每年邀請成功企業家與高階經理人，透過主題式課程、同儕學習及經驗分享等多元方式，協助創業者建立基本企業經營能力。自2012年起每年持續舉辦年會論壇，邀請創業導師、成功創業者分享智慧與傳承經驗。

林憲銘因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）無法到場參加，改以線上形式分享看法。他說，台灣資通訊產業過去幾十年來發展得不錯，半導體成為台灣的「矽盾」保障，除了半導體之外，其他台灣資通訊相關產業也表現得不錯，競爭也很激烈。

林憲銘直言，很多人認為代工沒什麼價值、低毛利，其實代工產業剛開始發展有合理毛利，過去幾年有2個重大原因造成毛利率下滑。第一是產品標準化，在英特爾晶片和微軟作業系統的架構下，廠商難以推出可以被消費者接受的創新功能。第二是因為產品標準化之後，加上水平分工，所有量產速度和流程也變成標準化，背後意義是被取代性較高。

他說，代工雖然是知識密集產業，卻掉進低毛利陷阱，結果變成寡占市場，沒有足夠規模的業者無法競爭，且低毛利也不會吸引新的競爭者加入。業者認為繼續待在代工產業還是有錢賺，但如果不求改變，真的會「溫水煮青蛙」，這是業界需要共同思考的問題，尤其美中衝突後，這個危機可能提早到來。

代工產業無法拉升毛利率的另一個原因，是對市場敏感度不足。林憲銘指出，緯創做代工，缺乏接觸最終客戶的機會，當市場新東西在改變，代工業反應卻比較遲鈍，他稱為「自廢武功」。此外，當市場認定代工是低毛利產業，不只市值無法有效提升，也常會因此失去一些對人才的吸引力。

林憲銘觀察，緯創在台灣資通訊產業的幾個主要競爭者都非常聰明，不會故步自封，都在尋求突破，最好方法是找不同方向，本來在個人電腦（PC）產業「拿刀殺來殺去」，很清楚彼此招式，如果跨足新產業應該變招。

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為了從內部做出改變，林憲銘引進新創力量，透過投資、設立育成中心等方法，不斷讓緯創經營團隊與新創人員能有足夠的接觸頻率和深度，希望能帶來潛移默化效果，他稱為「非可測量的實驗」，目前還不清楚引進這麼多新創一起合作，是否能藉此推出創新性的產品，「這不是一加一等於二的算術題目，事實上是文化、內在醞釀的過程」。

他表示，緯創本身也有直接投資各個領域、與學校合作、派員工到國外進修，透過各種不同方法和手段，穩定推動內部與新創力量整合，希望能對緯創帶來長足的改變。（編輯：黃國倫）1111018