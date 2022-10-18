國產署：台北市億元級都更宅 10/25招標

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（中央社記者張璦台北18日電）據財政部國產署統計過去4年都更宅標售概況，標脫率雖呈現逐年上升趨勢，不過今年截至8月底有所下降，官員表示，策略上，標售多次仍未標出的店面戶，將改採標租。

同時，位在台北市中正區的億元級「冠德羅斯福」建案分回20戶，預計於10月25日公告招標，後續若順利標出，有望進一步拉升全年標脫率。

依國有非公用土地參與都市更新情形顯示，截至今年8月底止，國產署已獲配分回房地共26件，包括325戶建物及382個停車位，其中7戶建物、含7車位，及3戶建物、含3車位，分別撥用新北市政府及台北市政府作社會住宅使用，1戶建物2車位已標租，剩餘314戶建物及370個停車位供標售。

據統計，截至今年8月底止，累計標售286戶建物及342個停車位。

國產署標售的都更分回宅都是早年開發、近年蓋好分回的已開發案件，與打炒房主要對象的土地、預售屋、紅單等標的不同，且針對分回房地，都會先評估是否有做社會住宅或辦公廳舍需求，若沒有前述需求才會辦理標售。

針對已分回、未標售案件，「筑丰陽陽」分回3戶3車位，基地座落範圍部分涉及公共設施用地，依都市計畫法規定，應留供地方政府依法辦理撥用；新北市政府正在辦理都市計畫變更通盤檢討作業，座落基地使用分區變更為可建築用地時，就會辦理標售作業。

至於位處精華地段的「冠德羅斯福」分回20戶20車位，官員表示，辦理完成計價後，預計10月25日公告招標，物件多屬於大坪數，這一建案周邊行情約落在每坪新台幣130萬元；檢視實價登錄，去年1月至今年4月成交總價，約落在1.07億元至1.65億元間。

此外，觀察國產署資料，民國107至110年間都更宅標脫率從40.9%上升至89.6%，呈現逐年攀升趨勢，然而今年至8月底止出現下滑；國產署分析原因，主要是部分都更宅為加速出脫，進行多次標售，致標脫率有所下降。

比如部分建案，位於台北市大安區的「耕曦」，106年分回44戶建物及57車位，自107年5月28日首度標售，截至今年8月31日止已標售22次，仍剩餘4戶建物及4車位；影響標脫原因包含總價過高、物件區位條件及受疫情影響房市等因素。

另一位在台北市萬華區的「全坤威峰」建案，在107年分回2戶建物及2車位，曾於109年標出1戶建物及1車位，雖今年已標售7次仍未標出，剩餘1建物及1車位。

儘管「耕曦」、「全坤威峰」分回的店面戶曾經調降價格，仍未順利標脫，官員表示，策略上，「耕曦」4戶部分將改採標租，「全坤威峰」1戶也會以標租方式辦理。（編輯：林興盟）1111018