進典獲台積電日本熊本廠訂單 估11月下旬上櫃

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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）高階控制閥門國際製造商進典工業8月取得台積電日本熊本廠新建案訂單，積極布局半導體及電廠應用，法人預估，進典規劃11月下旬掛牌上櫃，今年業績獲利可創新高。

進典下午舉行媒體交流會，進典發言人黃彥文表示，各國積極布局自主半導體供應鏈，晶圓廠持續興建，此外，美國和中國大陸等市場積極布局電廠和鋼鐵廠，石化煉油廠興建未減，均有助高階控制閥門需求，不過保守看待中國大陸市場景氣，需觀察中共20大之後政策導引。

展望未來布局，黃彥文指出，進典主攻半導體及電廠，擴大製藥化學及能源產業；市場積極推動北美及日本等地，並深化台灣及東南亞；技術優化金屬密封核心噴塗及研磨製程；產品推動半導體TUBE系列、大尺寸電廠全焊閥、二代金屬密封球閥及二代三偏心蝶閥等。

展望下半年到明年營運，黃彥文指出，目前訂單能見度可看到明年6月，第3季受惠電廠和石化鋼鐵大案子新訂單，今年營運可持續成長。

法人指出，進典今年前9月每股純益超過3.1元，第3季每股純益拚逼近1.6元，創單季新高，目前在手訂單金額近6億元，預估今年業績可逼近9.5億元，年成長幅度超過2成，以掛牌股本計算，今年每股純益近3.8元，獲利和營收可創新高，預期明年營運可持續創新高。

進典主要研發及生產基地設於台灣，並設立新加坡及美國公司，也投資瑞士製藥化學閥門公司，未來持續布局中國大陸市場，並擴大與全球半導體供應商合作及掌握美國電廠能源建設商機。

進典主要服務項目包括高階控制閥產品，應用在半導體、製藥化學、電力、地熱、石化、鋼鐵等產業核心製程，利用HVOF高速火焰曲面噴塗、Ra0.08級研磨技術及金屬密封技術、以及球閥產品可耐超高壓CLASS 4500等關鍵技術。

從客戶端來看，進典取得超過15家國際大廠合格供應商名單，與200餘家國際大廠合作，也連續5年取得中國大陸中石化進口閥門框架協議名單，近期也切入美國電廠供應鏈，8月份並獲得台積電日本熊本廠新建案訂單，9月取得澳洲最大能源公司訂單，預估明年1月開始出貨給台積電熊本廠。

法人指出，進典高階控制閥產品透過半導體設備商、工程公司及經銷商等，也切入美光、聯電、力積電等晶圓廠。

由於專案收入增加，進典自結9月合併營收新台幣9058萬元，大幅年增105.95%，累計今年前9月自結合併營收6.68億元，較去年同期5.99億元增加11.5%。

從應用來看，目前石化業占比約36%，天然氣業占比約21%，半導體占比約20%，鋼鐵占比約5%，製藥化學占比10%，法人預估，明年進典在半導體業占比可成長至25%，天然氣業占比也可到25%，若有大案子挹注，明年鋼鐵占比可到10%。（編輯：黃國倫）1111018