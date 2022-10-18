虎門擬年底前掛牌上櫃 第4季旺季效應可期

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（中央社記者吳家豪台北18日電）系統整合商虎門科技將於19日舉辦上櫃前業績發表會，預計今年底前掛牌。虎門仍看好今年第4季傳統旺季效應，已掌握未來3季業務能見度，將持續增加產品多元性，創造更高的獲利空間。

法人指出，虎門內部訂出每年營收年增8%至10%目標，已連續3年達成，今年也有望達陣。

虎門財務長蔡弘祥今天出席媒體聚會表示，虎門過去3年平均毛利率逾40%，但營收未大幅躍升，未來希望產品更多元化，提供更多解決方案給客戶。今年第1季虎門引進金屬3D列印設備，初期研發階段需投資，可能影響毛利率。未來希望毛利率好的產品持續成長，並擴大布局以往毛利率較低、但未來需求將增加的產品。

蔡弘祥說，過去2年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，客戶預算使用相對保守，通常先觀望市場狀況，到年底前若沒用完預算才一口氣消化，因此過去2年第4季都有傳統旺季效應，今年第4季仍可期待旺季。

虎門總經理楊涪嵐指出，隨著物聯網、工業4.0及人工智慧等新興資訊科技的發展，帶動資訊系統整合開發及服務的需求，虎門也將持續增加產品多元性，創造更高的獲利成長空間。

虎門在客戶產品設計、製程、品管及驗證等階段提供軟硬體解決方案，受到短期景氣波動影響較小，業績每年穩定成長；即使面對疫情干擾，2020年每股盈餘新台幣3.66元、2021年每股盈餘3.85元，連續2年創歷史新高。

今年上半年虎門營收達2.32億元，年增36.43%；稅後淨利約2881萬元，年增26.97%；每股稅後盈餘1.57元。

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從產品類別來看，虎門提供的系統解決方案包含CAE（計算機輔助工程）、CPC（協同產品商務）及工業4.0，其中CAE占公司營收比重約8成，CPC與工業4.0的營收占比各約1成。

虎門CAE客戶群涵蓋半導體、光電、電動車、電腦及周邊設備等產業，交易對象包含台積電、矽品、群創及華泰等。CPC客戶涵蓋生技醫療、餐飲、電商等有跨國業務的中小型成長企業，包括藥華藥、永豐餘生技、瓦城泰統集團等。（編輯：趙蔚蘭）1111018