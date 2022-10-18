英國預算計畫大逆轉 英鎊反彈亞股收高

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（中央社香港18日綜合外電報導）由於英國政府取消具爭議性的迷你預算計畫，使得這份恐加重政府負債、掀起市場大亂的方案胎死腹中，英鎊應聲反彈；加上財報季開場，消息普遍樂觀，亞洲股市今天絕大多數收高。

法新社報導，英國市場經歷幾週動盪，期間英鎊兌美元匯價貶值至歷史新低後，英國新任財政大臣韓特（Jeremy Hunt）昨天尋求安撫投資人，他公布一份新的政府支出方案，除了取消減稅計畫，並預告支出規模將縮小許多。

這項舉動儘管打擊英國新首相特拉斯（Liz Truss）的威信，卻激勵英鎊兌美元匯價一度飆升2%，英國公債殖利率則應聲重挫，倫敦股市勁揚。

英鎊一度反彈回1.14美元，另個動力來自英國「金融時報」報導，英國央行英格蘭銀行（Bank of England）為尋求維持市場穩定，很可能將再度延後公債標售。

英國市場的樂觀氣氛也擴散到其他市場，美國股市昨天湧現亟需的買氣，3大指數收盤寫下亮麗漲幅，其中那斯達克指數更漲逾3%。

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亞洲股市今天大多跟進走揚。東京股市收盤上漲1.4%，香港股市收高1.8%，雪梨、威靈頓、首爾、台北、新加坡、馬尼拉、雅加達、曼谷和孟買股市也全數收紅。

不過，上海股市今天收盤小跌0.1%。中國市場今天明顯波動，因當局昨天延後公布中國經濟成長數據；而分析師估計，結果很可能顯示，受到北京對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫封控影響，中國第3季經濟可能出現疫情爆發以來最弱增幅。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1111018