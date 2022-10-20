美股下挫 法人：台股萬三測底橫盤震盪

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）美股跌多於漲，台股19日下跌147.92點，收在最低點12976.76點，跌破萬三大關。法人指出，台股近期在萬三關卡附近反覆測底，盤勢轉趨橫盤震盪整理。

美國債殖利率飆升，市場擔憂經濟衰退，美股19日跌多於漲，結束過去2天反彈走勢，道瓊工業指數下跌99.99點或0.33%，收30423.81點，標準普爾指數下挫24.82點或0.67%，收3695.16點。那斯達克指數挫跌91.89點或0.85%，收10680.51點，費城半導體指數則上揚16.79點或0.76%，收2237.74點。

台股加權指數19日下跌147.92點，跌破萬三大關，收在最低點12976.76點，成交值新台幣1840.76億元。3大法人外資及陸資賣超，投信、自營商買超，合計賣超96.83億元，其中自營商買超6.3億元，投信買超18.14億元，外資及陸資賣超121.27億元。

外資持續賣超台股，根據統計，今年至10月19日，外資累計賣超台股規模達1兆3162億元，外資19日持續賣超台積電2萬張，是台積電19日股價再度跌破400元大關的主因，外資本週連續3個交易日賣超台積電達3.74萬張。

在台指期淨部位，3大法人19日淨多單增加901口，使留倉部位轉為淨多單685口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少866口至4760口。

期貨法人指出，台股19日量縮震盪留上影線黑K作收，指數近期在萬三關卡附近反覆測底，盤勢轉趨橫盤震盪整理，台股後續留意美國重量級企業財報。

台股近日波動劇烈，台灣證券交易所19日表示，台灣上市公司具備因應市場環境變化的彈性，以及持續經營的韌性，台股本益比已處於相對低檔，將推出4大措施穩定投資人信心。

受到外資賣超台股且擴大匯出影響，匯價走弱，新台幣匯率19日正式失守32元整數大關，收盤在32.022元，貶值2.8分，創下近6年新低紀錄。

宏碁董事長陳俊聖19日表示，個人電腦產業預計明年中旬觸底，宏碁「穩紮穩打」緊盯庫存金額和現金水位，目標把庫存降到新台幣400億至500億元的以往正常水準，現階段進度符合預期。（編輯：郭無患）1111020