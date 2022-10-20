工研院攜手僑委會深耕新南向 明年曼谷設據點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北20日電）工研院今天宣布，與僑務委員會共同推動全球僑台商產業升級與技術服務方案，預計明年在泰國曼谷成立服務據點，協助台商掌握商機。

工研院院長劉文雄表示，疫情和美中科技紛爭加速全球供應鏈重組，促使更多台商前進東協設置生產基地，分散風險並開發東協市場商機。

針對經貿新局勢，劉文雄說，工研院以「台商創新與轉型的引擎」自許，透過跨領域研發、專利、產業分析、轉型輔導、資本市場連結科技市場等5大資源與機制，協助產業轉型升級。

劉文雄表示，自2021年初開始，工研院與僑委會合作出版「全球僑台商技術服務手冊」，並持續更新；此外，透過僑委會鏈結，工研院和亞洲台商總會在2021年6月合作成立「亞洲台商技術服務中心」，串接僑台商與工研院。

劉文雄觀察，新南向國家經濟快速崛起，泰國目前積極發展電動車、綠能等新興產業，更是台商重點布局的國家。

劉文雄認為不能靠單一企業單打獨鬥，必須要合作打團體戰，他說，工研院擬強化服務能量，規劃於2023年在曼谷設立工研院泰國服務據點，透過與當地夥伴合作，對泰國台商的升級轉型提供更多協助，同時深化與泰國科研機構的鏈結與合作。

工研院協理暨產業科技國際策略發展所所長蘇孟宗進一步說明，工研院長期從事東協區域市場研究，為台商的東協布局提供及時且有效的諮詢服務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蘇孟宗表示，隨著疫情趨緩，帶動經濟重新啟動，此時正是台灣超前部署資源、增強產業布局的大好時刻。工研院以自籌經費設立泰國服務據點，將由資深主管駐點和當地人員配合，就近了解市場需求和業者需求，提供台商服務。

蘇孟宗指出，短期預計以市場資訊和技術諮詢服務為主，中長期希望結合台商能量，依據當地市場需求，推動技術方案輸出。相關運作經驗亦可作為未來在東協其他國家擴充的借鏡。（編輯：張均懋）1111020