台股震盪247點留長下影線 法人：短線醞釀跌深反彈

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）台股今天上下震盪247點，尾盤電金反彈、台積電逆勢翻紅勁揚，大盤留長下影線，收在12946.10點，下跌30.66點，重返12900點整數關卡。

法人表示，台股未來變數在於俄烏戰爭等地緣政治變數，歐美股市利空消息已淡化，若地緣政治危機下降，台股下週有機會醞釀跌深反彈契機。

台股今天上沖下洗震盪247點，尾盤台積電翻紅勁揚、電子和金融反彈、航運股跌幅收斂，終場台股留長下影線約214點，下跌30.66點，跌幅0.24%，收在12946.10點，重返12900點整數關卡之上，成交值相對放大來到新台幣2338.95億元，加計盤後2361.45億元。

不過台股早盤破底，一度摜破12700點整數關卡，最低來到12698.91點，大跌277.85點，再創2020年11月上旬以來波段低點。

三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超138.53億元，其中自營商賣超16.16億元，投信買超4.90億元，外資及陸資賣超127.27億元。

根據統計，外資本週連續4個交易日賣超台股，今年迄今，外資累計賣超台股金額達1兆3290億元。

兆豐投顧協理黃國偉指出，台股今天大幅震盪，市場並未有重大利空消息出現，主要是投資人信心薄弱，反映在股市超跌，不理性利空訊息干擾，造成台股盤中破底。

黃國偉分析，上週美國9月消費者物價指數（CPI）年增高於市場預期的利空消息已淡化，本週美國重要企業財報陸續公布，美股反應正向，英國通膨已持續一段時間，「並不是新聞」，美國聯準會貨幣緊縮儘管讓美債殖利率維持高檔，但未來殖利率往下比往上機率高。

黃國偉表示，目前須關注變數在於俄羅斯與烏克蘭戰爭是否惡化、下週俄羅斯是否擴大軍演、以及中國是否在烏克蘭擴大撤僑等地緣政治風險變數，若危機下降，台股下週有機會醞釀跌深反彈契機，挑戰重返萬三大關。（編輯：趙蔚蘭）1111020