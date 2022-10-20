全聯最大智慧化物流園區在岡山 新低溫廠房動土

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台灣連鎖超市龍頭全聯實業除在高雄岡山本洲產業園區打造自動化物流中心及智慧化物流園區，更因應市場需求新建低溫廠房，20日舉辦動土典禮，高雄市長陳其邁（左2）等人出席執鏟。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年10月20日

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（中央社記者曾以寧高雄20日電）全聯實業在高雄岡山打造自動化物流中心，再投資新台幣近94億元建置冷鏈物流中心及智慧化全自動物流系統，打造全聯在台最大、最完整智慧化物流園區，新建低溫廠房今天動土。

台灣連鎖超市龍頭全聯實業除在高雄岡山本洲產業園區打造自動化物流中心及智慧化物流園區，更因應市場需求新建低溫廠房，今天舉辦動土典禮，由全聯董事長林敏雄主持，高雄市長陳其邁、副市長羅達生等人都到場參與，共同為建廠起鏟祈福。

陳其邁致詞表示，全聯在本洲園區除原本的智慧倉儲投資9.8億元，運用AIoT技術讓倉儲效率提升5倍，今再購地擴廠興建全台最大、佔地萬坪的低溫廠房，總投資近94億元，未來透過全聯讓農漁貨從產地到餐桌，是台灣農業改革關鍵的一大步。

陳其邁說，感謝全聯在農產品產銷市場失衡時給予協助，也照顧燕巢芭樂農等高雄農漁民；期盼南台灣的漁獲、水果、蔬菜等都能夠透過全聯的低溫廠房及完整的銷售體系，用最短時間從部落、偏鄉直送到消費者手上，不僅落實食安、更增加農漁民收入。

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林敏雄表示，全聯因應全台物流布局，除目前在岡山本洲產業園區的自動倉儲物流中心外，再持續加碼投資興建生鮮與冷鏈物流中心，以達省力化、效率化及自動化3大目標，全聯將繼續豎立業界新標竿，提供更多消費者更好的商品與服務。

高雄市政府經發局長廖泰翔表示，全聯在民國107年就在岡山本洲產業園區投資9.8億元打造自動化物流中心，去年再以約13.8億元得標本洲園區萬坪土地，規劃分2期投入共80億元建置冷鏈物流中心及智慧化全自動物流系統，全數完工後將是全聯在台灣最大、最完整的智慧化物流園區。（編輯：謝雅竹）1111020