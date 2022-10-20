保險業風險管理趨勢論壇11/4登場 聚焦綠色金融

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（中央社記者謝方娪台北20日電）保險安定基金將在11月4日舉辦「2022年保險業風險管理趨勢論壇」，此系列論壇由金管會責成規劃辦理，自2011年首次舉辦至今，已成為台灣保險業與各國監理官分享經驗的重要平台。

金管會今天表示，保險安定基金將在11月4日於凱達大飯店舉辦「2022年保險業風險管理趨勢論壇」，此系列論壇由金管會責成規劃辦理，為台灣保險業與各國監理官、專家、業者針對國際間最新監理制度及關心議題分享經驗的重要平台。

金管會指出，如何因應氣候變遷風險、引導產業發展淨零碳排的責任投資，為近年國際間極為關注的議題，金管會依行政院先前宣示將修法納入2050年達成淨零碳排的政策推動目標，已多方面協調運用保險業、周邊單位及國際保險監理官協會（IAIS）等資源，積極引導保險產業發展與因應氣候變遷有關的風險管理制度。

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為因應相關政策推動，「2022年保險業風險管理趨勢論壇」將以「氣候變遷與綠色金融：行動與因應」為主題，更進一步由對氣候風險的認知提升至研討保險業因應氣候變遷風險可採取的行動及具體推動綠色金融的經驗。

金管會說明，基於推動保險業瞭解國際監理趨勢、強化風險管理的政策目標並兼顧防疫政策執行，此次邀請國際保險監理機構或他國監理官，將以視訊或錄影講授國外監理制度發展，並請國內專家與業者代表進行研究心得與經驗分享，金管會期待藉由此次論壇促使保險業對氣候變遷及綠色金融議題及早採取行動，建立適當的氣候變遷風險管理機制。（編輯：趙蔚蘭）1111020