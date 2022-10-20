助保險業接軌IFRS 17 金管會要保發中心成立工作小組

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（中央社記者謝方娪台北20日電）台灣預計2026年接軌IFRS 17，為助保險業平穩接軌新會計公報，金管會已要求保發中心成立IFRS 17工作小組，負責研擬接軌重大議題，並持續與國際會計準則理事會（IASB）溝通。

國際明年將接軌IFRS 17（國際財務報導準則第17號公報），並在今年陸續開帳，台灣預計2025年開帳，2026年正式接軌IFRS 17。為助保險業順利接軌，財團法人保險事業發展中心今天舉行「國際接軌IFRS 17研討會－經營轉型新視野」。

金管會副主委蕭翠玲致詞時表示，接軌IFRS 17將使保險業能有效執行資產負債管理、合理反映保險業營運風險並兼顧股東利益，讓保險公司有效揭露營運重要資訊與獲利狀況。

蕭翠玲指出，為平穩接軌IFRS 17，金管會已採取相關強化措施，並要求保發中心成立IFRS 17工作小組，負責研擬各項相關接軌重大議題，並持續與國際會計準則理事會（IASB）溝通討論。

同時，因接軌IFRS 17，保險公司勢必將調整營運策略及商品策略、強化風險管理及資產負債管理等重要措施。

蕭翠玲表示，期待未來金管會能與保發中心、保險公司及所有利害關係人持續緊密合作，協助台灣保險業順利完成接軌相關準備工作。（編輯：張均懋）1111020