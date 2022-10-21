東元與ABB簽合作意向書 強攻台灣離岸風電

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）電機大廠東元今天宣布與跨國工程集團ABB簽署合作意向書，聯手推動台灣離岸風電海上變電站解決方案，實踐台灣離岸風電產業國產化的目標，

東元電機智慧能源事業群總經理張松鑌透過新聞稿表示，東元從2019年起，已累積約2GW離岸風電陸上變電站統包工程實績，市占率約35%，東元今年將正式「出海」，爭取海上變電站工程與商機。

張松鑌指出，未來東元不僅可以提供GIS開關設備、備用發電機，更將與ABB合作，提供離岸風電開發商海上與陸上的預裝式電器間（E-House）解決方案，升級再生能源電力系統。

東元表示，與ABB合作的預裝式電器間解決方案，也將擴展到網際網路資訊中心（IDC）應用，透過儲能系統和能源管理系統，讓用電效率最佳化。

東元指出，在離岸風電第三階段（2026年至2035年），將積極爭取新台幣近百億元的海上變電站相關工程商機。

東元積極布局離岸風電，去年9月下旬與海龍離岸風電計畫簽署陸域降壓站優先承攬協議，建置容量達1044MW，布局離岸風電陸域變電站，

除離岸風電陸上變電站統包工程，近年東元也承攬多起國內外能源中心工程和資料中心機電工程，並與國際大廠結合再生能源與儲能系統，布局能源市場。（編輯：楊蘭軒）1111021