人民幣兌美元創2008年以來新低 傳中國拋售美元

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（中央社台北21日電）人民幣兌美元匯率今天走貶，在岸人民幣收盤跌117點，報7.2494元，創2008年1月以來新低。消息人士指出，中國國有銀行今天拋售美元，試圖守住7.25關卡。

路透社報導，儘管中國主要國有銀行試圖穩定市場，但人民幣兌美元匯率21日仍跌至2008年全球金融危機以來的最低水平。

報導引述消息人士指出，中國國有銀行在在岸外匯市場出售美元，以防止現貨價格跌破7.25的水平。

綜合香港信報、新浪財經報導，離岸人民幣兌美元匯率今天貶值更多，一度跌掉255點，貶到7.2788。至截稿，報7.2658。

中國人民銀行（央行）今天開出的中間價報7.1186，較前一天微幅升2點。

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有交易員指出，美國聯準會（Fed）官員發表鷹派言論，市場對升息預期升溫，美債殖利率延續升勢繼續提振美元，短期人民幣承壓不減，可能繼續跌向逾14年半低位。

另有交易員認為，中國監管層仍透過超強中間價以錨定交易區間在7.26元附近試圖穩定預期，但這也導致市場價與中間價價差擴大至近1.8%；本週末中共20大會議將閉幕，市場密切關注下週官方中間價會否有放鬆跡象，或有利於釋放貶值壓力。（編輯：楊昇儒）1111021