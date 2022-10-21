人民幣兌美元創2008年以來新低 傳中國拋售美元
2022/10/21 19:18
（中央社台北21日電）人民幣兌美元匯率今天走貶，在岸人民幣收盤跌117點，報7.2494元，創2008年1月以來新低。消息人士指出，中國國有銀行今天拋售美元，試圖守住7.25關卡。
路透社報導，儘管中國主要國有銀行試圖穩定市場，但人民幣兌美元匯率21日仍跌至2008年全球金融危機以來的最低水平。
報導引述消息人士指出，中國國有銀行在在岸外匯市場出售美元，以防止現貨價格跌破7.25的水平。
綜合香港信報、新浪財經報導，離岸人民幣兌美元匯率今天貶值更多，一度跌掉255點，貶到7.2788。至截稿，報7.2658。
中國人民銀行（央行）今天開出的中間價報7.1186，較前一天微幅升2點。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
有交易員指出，美國聯準會（Fed）官員發表鷹派言論，市場對升息預期升溫，美債殖利率延續升勢繼續提振美元，短期人民幣承壓不減，可能繼續跌向逾14年半低位。
另有交易員認為，中國監管層仍透過超強中間價以錨定交易區間在7.26元附近試圖穩定預期，但這也導致市場價與中間價價差擴大至近1.8%；本週末中共20大會議將閉幕，市場密切關注下週官方中間價會否有放鬆跡象，或有利於釋放貶值壓力。（編輯：楊昇儒）1111021
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。