新光銀流通卡站上百萬張 積極朝數位支付生態圈拓展

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（中央社記者謝方娪台北21日電）新光銀行新任總經理李正國今天首度在公開場合亮相，強調今年新光銀重點是數位轉型；至於8月底新光銀信用卡流通卡已達104萬張，未來將更積極發展數位行動支付生態圈。

新光銀行董事長李增昌、新光銀行副董事長李紀珠、新光銀行新任總經理李正國今天出席「2022新光銀行服務達人表揚大會」，此為李正國上任以來首度在公開場合亮相並接受媒體聯訪。

李正國表示，今年新光銀發展重點是「數位轉型」，數位存款帳戶是核心基本功，新光銀特色是，在符合洗錢防制規範下將手續和過程簡化，客戶只要填一套申請文件，可同時開啟存款帳戶、信託帳戶、外幣帳戶或證券帳戶，大幅節省客戶時間。

李正國指出，新光銀明年可能會在開戶導入更多AI機制，讓顧客申辦過程，例如最複雜的確認身分程序，能變得更簡單。

新光銀統計，目前數位存款帳戶已超過20萬戶、存款超過新台幣50億元，李正國表示，目前已經達到一定規模，未來要朝百億規模邁進。

除了數位帳戶，新光銀還擬發展數位帳戶結合數位信用卡、或結合數位信貸等，李正國提到，「新光銀幾乎把分行櫃檯得以銷售的商品全部結合到數位平台上」，簡化客戶和銀行互動的時間、提高效率。

李正國指出，新光銀分行數不會再擴增，但會結合數位力量，讓分行效益發揮得更大，比方讓AI或數位嵌入業務中，藉由AI運算，讓行員開發到想申辦貸款的客戶時，可透過手機內幾個問題簡單互動，讓客戶立刻知道是否可被核准貸款。

至於新光銀是否有意進攻財管2.0搶高資產商機，李正國表示，新光銀一直有在準備，先前有送件過，但因規模達不到主管機關要求未被核准，現在新光銀積極擴大客戶基盤和AUM（資產管理規模），希望3年內可取得主管機關核准。

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新光銀8月底信用卡流通卡已站上百萬大關，因應市場數位化快速發展趨勢，新光銀明年信用卡發卡將更積極朝向發展數位行動支付生態圈，與各大日常通路消費場域加強合作、並發展立綁立刷，持續優化新上市的信用卡App，豐富刷卡場景。

展望未來3年新光銀海外布局，新光銀目前以東南亞市場為主，正積極和主管機關溝通申設相關事宜，並以越南平陽分行及新加坡分行設立為主要方向，新光銀也有調查並研究其他海外據點設立可能性，待適當時機將再進行設立規劃。