台灣與巴西商貿交流平台 南卡希亞斯市熱烈登場

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（中央社記者唐雅陵聖保羅23日專電）駐聖保羅辦事處21日在巴西南大河州南卡希亞斯市舉辦台灣商機說明會，成功搭建一座加強台巴兩國在資通訊、機械產業、科研及貿易平台，有助續增雙方商貿往來及相關合作。

說明會設在第31屆機械產業創新展（Mercopar）內，當天吸引近40家廠商參加，駐聖保羅辦事處長馮光中、南卡希亞斯市（Caxias do Sul）市長迪多米尼克（Adilo Didomenico）、副市長尤瑞斯（Paula Ioris）、經濟創新暨勞工處處長吉安尼（Elvio Gianni）、商會主席波斯提里歐尼（Rodrigo Postiglione）等百人與會，場面熱絡。

馮光中致詞表示，在全球經濟籠罩烏雲下，台灣與巴西兩國經濟卻獲國際貨幣基金（IMF）10月上調成長率，證明兩國政府應對經濟得當。台灣與巴西產業互補，巴西擁有亞馬遜熱帶雨林等天然資源，台灣半導體科技發展先進，成熟晶片已逾全球5成市佔，先進製程高達9成，倘台灣未能生產晶片，全球科技活動恐將暫停。

馮光中盼透過這次說明會促成台灣與南卡希亞斯市產業建立合作新頁，並邀請市府及企業親訪台灣，實地認識台灣社經與人文發展現況，促進台巴兩國交流。

迪多米尼克致詞指出，南卡希亞斯市機械產業及農業發展甚佳，應為雙方適宜合作產業。台灣科技產業進步，樂見藉由這次說明會、參訪台灣等各項人員交流合作，學習台灣科技發展經驗，將有助提升該市產業附加價值。

說明會特別安排駐聖保羅辦事處經濟組簡介台灣5+2產業政策、2050淨零排放路徑、台灣半導體全球供應鏈重要性、台巴經貿概況及Contact Taiwan攬才資訊等，伺機邀請巴西廠商參加11日24日韌性供應鏈電子資通訊產品採購洽談會及2023年智慧城市展。

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台貿中心主任施懿倫亦說明台貿中心的功能與職掌，台灣2023年國際專業展日程，其中包括頗負盛名的電腦展及自行車展等國際重要大展，誠邀巴西廠商組團赴台參訪。

南大河州（Rio Grande do Sil）是巴西第4富裕地區，極具特色與發展潛力，這次活動成功吸引當地主要政商人士出席，地方媒體也來採訪馮光中等人並全程報導。所有與會人士皆對台灣電子資通訊產品線上洽談會及智慧城市展表達高度興趣，雙方將持續交流，擴大產業及貿易合作商機。（編輯：韋樞）1111024