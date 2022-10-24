虎門科技25日起競拍 底價每股38.33元

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（中央社記者韓婷婷台北24日電）虎門科技10月25日起受理競價拍賣作業。輔導券商富邦證券表示，承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價敲定為每股新台幣38.33元。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，虎門科技此次發行現金增資新股上櫃案，採競價拍賣者計有1673張，公開申購計有731張，競拍底價每股訂為38.33元，依投標價格高者優先得標，10月31日為開標日，每一得標人應依其得標價格認購。

吳春敏表示，公開申購承銷價，以各得標單價格及其數量加權平均所得價格，以競拍底價1.2倍為承銷價格上限，即46元為承銷價格的上限，訂於11月2日開始公開申購。

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虎門科技成立於民國69年，主要提供各領域及產業模擬分析（包含結構、電磁場及熱流計算等），透過實體模組轉化成數位資料，整合到虛擬體系中，在虛擬體系中模擬現實作業中可能遭遇到的每項工作與流程，模擬並以數值分析過去受條件限制而無法預先發掘解決的工程問題，進而提供客戶最佳解決方案。

虎門科技111年上半年營業收入2.3億元，毛利率37.02%，每股稅後盈餘1.57元，111年發放現金股利3.46元。（編輯：楊蘭軒）1111024