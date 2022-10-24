台股挑戰萬三失利 分析師：後續關注美科技股財報

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（中央社記者吳家豪台北24日電）台股今天早盤勁揚逾200點、衝破萬三，但受到蘋概股雙雄翻黑、港股探底影響，指數終場收在12856.98點，上漲37.78點。分析師指出，限空令只能減緩恐慌氣氛，難以逆勢拉抬股市，後續可關注本週美國重量級科技股財報對台股的連動性。

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者電話訪問表示，美股21日反彈，主因市場認為美國聯邦準備理事會（Fed）11月可能如預期升息3碼，並將討論減緩12月升息力道，帶動台股今天開高。然而市場無法有效消化偏鴿派或鷹派言論相關壓力，導致恐慌氣氛升高，台股短線跌深反彈空間受到壓抑。

蔡明翰說，今天台股開高走低的另一個原因是港股大幅回跌。市場傳出中共20大之後，香港局勢恐出現較大變化，例如人民幣未來可能取代港幣、香港將從特別行政區改為直接納入中國版圖等，對台股產生間接影響。

針對外界質疑限空令效果有限，蔡明翰說，無論限空令或政府基金護盤，主要是為了減緩台股與國際股市的落差，僅止於讓市場不恐慌，難以逆勢帶動股市往上走。

蔡明翰認為，台股走勢仍要觀察美股，目前美股道瓊工業指數強勢站上月線，科技類股卻相對弱勢，兩者落差在於財報貢獻。先前市場對金融股跌深而給予非常低的期待，結果財報公布後反而優於預期，如果科技股財報表現也能優於預期，將有利於股價反彈。但長線要拉出波段行情，還是要看國際股市能否遇聯準會利空而不跌。

富邦投顧分析，市場傳出聯準會可能12月偏鴿派升息，加上美國長債殖利率壓回、激勵美股反彈，對台股影響正向。

富邦投顧表示，政府護盤台股力守萬三附近，金管會第3波加強限空令，有助減緩賣壓及清理籌碼。隨著政策加持及選舉行情開展，後續可關注美國重量級科技股如蘋果（Apple）等財報對台股的連動性。（編輯：趙蔚蘭）1111024