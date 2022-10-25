調查：逾7成企業確定發年終獎金 員工估平均1.06個月

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距年底僅剩2個月餘，據人力銀行調查顯示，今年有71.4%的企業表示已確定會發年終獎金，比例創近3年新高。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鄭鴻達台北25日電）距年底僅剩2個月餘，據人力銀行調查顯示，今年有71.4%的企業表示已確定會發年終獎金，比例創近3年新高，高於去年的66.9%，約有19.7%企業尚未決定是否發放；此外，調查員工期望值，今年平均預估1.06個月，略增去年調查。

yes123求職網今天發布新聞稿指出，此次調查截至10月21日，在兔年農曆年前，有71.4%企業指出「已經確定會發年終獎金」，高於去年的66.9%，比例創3年新高，但略低於疫情爆發前2019年的71.7%。

此外，有8.9%企業回答「已經確定不會發年終獎金」，去年同期為4.8%；剩下的有19.7%屬「尚未確定發不發年終獎金」，相較去年同期為28.3%，今年觀望狀況較少。

人力銀行表示，在前述已確定會發年終獎金的企業中，若與前一年（虎年）所發年終相比，有73.3%企業回答獎金算「持平」，有20.7%認為「增加」，僅6%企業預估會「減少」。

至於是否辦理尾牙活動，人力銀行指出，有43.8%企業表示「已經確定會舉行尾牙活動」；18.1%屬於「已經確定不會舉行尾牙活動」；38.1%屬「尚未確定舉不舉行尾牙活動」，顯示仍有不少企業觀望中，要再看疫情後續變化。

至於員工對年終獎金的期望，調查顯示有72.1%上班族預估能在兔年春節前「領到」年終；自認「領不到」者佔27.9%，比例少於去年的29.7%。

在年終獎金期望值方面，人力銀行指出，員工平均預估可領到1.06個月，比去年調查的1.02個月增加0.04個月，約合增加1.2天，「期望值」創3年新高，但仍低於2019年的1.08個月，顯示此尚未回到疫情開始前的水準。

人力銀行指出，若扣除員工自認領不到年終獎金的部分，平均期望值為1.48個月，仍略高於去年的1.45個月；不過調查也指出，若最後領到的年終獎金不如預期，有60.4%上班族回答「會考慮離職」。

yes123求職網發言人楊宗斌分析，今年產業市況回溫，疫情對內需產業衝擊已逐漸淡化，原處「重災區」的觀光業、餐飲業、空運業，自第4季起又有「邊境解封」利多加持，讓相關從業人員年終獎金不會與前2年一樣悲觀。

至於出口導向的企業，楊宗斌分析，這些企業因接單持續暢旺，甚至仍持續缺工，因此年終獎金金額有望較去年增加。

不過楊宗斌也指出，即使有部分業者保持獲利，但可能選擇「保留盈餘」，緊縮發放獎金與辦尾牙開銷，盼以此度過景氣谷底，整體而言，年終獎金發放狀況，推估不會比金融海嘯時期慘烈。（編輯：潘羿菁）1111025