台股破底指數創近2年低點 法人：市場信心薄弱

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（中央社記者江明晏台北25日電）美股勁揚無助點火，台股今天大跌190.86點，收在12666.12點，指數創近2年來新低，法人指出，台股近期反映地緣政治利空，以台積電跌勢最重，顯示市場信心薄弱，一點風吹草動就殺聲隆隆。

美股財報季本週邁入高潮，道瓊指數勁揚417點，但無助台股點火，地緣政治因素干擾，以及新台幣重貶下，台股受挫，今天開低走低，盤中一度挫逾220點，下探12629.48點，在亞股中獨弱。

台股加權指數終場下跌190.86點，收在12666.12點，跌幅1.48%，成交金額來到1885.14億元，指數跌破前波低點，創2020年11月以來新低。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，台股近期反映地緣政治利空，以及市場對中概股看壞的擔憂，導致其他資金連帶贖回，波及台股部分權值股，其中以台積電跌勢最重。

台積電總裁魏哲家罕見透過影片與內部員工溝通，感謝員工過去3年的辛勞，並鼓勵員工多與家人相處，休假充電後再繼續努力。不過，台積電持續衝刺3奈米先進製程。台積電盤中擴大跌勢，終場下跌16元，收371元，跌幅4.13%。

黃國偉表示，台積電稼動率往下是已知事實，市場雜音頻傳，導致台積電再度下殺，意味著市場信心真的很薄弱，一點風吹草動就殺聲隆隆。

觀察近期盤勢，他表示，台股下檔推測有國安基金買盤支撐，但因為缺乏利多，很難吸引投資人出手買股，形成量縮、資金退燒的景象。

投顧指出，台股相對全球股市弱勢，除了美國升息的負面衝擊，當下最大的問題來自台積電，原因除了庫存調整造成的產能鬆動比市場預期嚴重外，美國此次針對中國的晶片禁令，直接衝擊高效能運算晶片的發展，勢必造成台積電及其客戶受到不同層度的衝擊。（編輯：張均懋）1111025