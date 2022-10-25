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壽險業9月底淨值剩8285億 單月大跌逾5000億元

2022/10/25 17:54
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（中央社記者謝方娪台北25日電）股債動盪，壽險業淨值面臨嚴峻考驗，金管會統計，壽險業9月底淨值驟降至新台幣8285億元、單月大減5385億元，壽險業淨值單月減降金額較2020年3月COVID-19釀股災時更劇烈。

美國鷹派升息未歇，債券殖利率狂飆，壽險業手中握有債券部位評價下滑，帶動淨值一路下探。金管會今天公布，壽險業9月底淨值不僅跌破兆元、更一舉下探至8285億元，若以過往年底淨值比較，壽險業9月底淨值已下探2014年底以來、8年多新低。

壽險業9月單月淨值驟跌5385億元，減少金額為史上罕見大量，且比2020年3月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）釀全球股災時，壽險業單月淨值大減5338億元來得多；壽險業前9月淨值合計大減1兆8937億元。

因應壽險業淨值危機，金管會日前已公布監理調整措施，待壽險業明年3月出具今年年報時，金管會將檢視今年底壽險業淨值、公司實質清償能力受影響程度及淨值下滑原因等，綜合評估監理因應措施，不一定會強制增資。

除此之外，金管會洽詢會計研究發展基金會，宣布壽險業在符合IFRS 9相關規範、會研基金會參考指引並經過公司管理階層與簽證會計師共同考量判斷下，可進行金融資產重分類。

金管會今天同步公布，前9月新台幣兌美元大幅貶值12.8%，在完全不避險之下，壽險業9月底有高達1.7兆元兌換利益，經過避險及提存外匯價格變動準備金後，壽險業仍有高達944億元匯兌利益。

雖然壽險業在匯兌利益吃下大補丸，但因股債市場不佳、投資淨收益縮水，壽險業前9月稅前獲利僅2975億元，較去年同期減少622億元、減幅17.3%。（編輯：張均懋）1111025

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