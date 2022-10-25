3幣別保單責準利率有望上調？ 金管會：未定案

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（中央社記者謝方娪台北25日電）金管會今天開會討論壽險業適用的各幣別保單新契約責準利率，傳出美元、澳幣及新台幣保單責準利率有望上調且將提早在今年適用，金管會表示，今天會議僅是蒐集意見，尚未定案。

保發中心每一年均會依前一年度7月至當年度6月各幣別公債利率水準趨勢試算各幣別新契約責準利率，並向金管會提出建議，通常訂次一年度適用。

金管會今天召集保發中心、相關單位及壽險業者針對保發中心建議案開會，一度傳出美元、澳幣及新台幣保單新契約責準利率均會調高，且有機會今年提早適用。

金管會保險局副局長張玉煇表示，今天會議主要是聽取業者對保發中心建議案的調整幅度及上路時程有何意見，至於各幣別新契約責準利率調整幅度和適用時點，金管會將蒐集各與會代表意見，納入金管會政策考量，並在定案後適時對外說明。

保單責準利率是壽險業針對簽發保單提存未來年度責任準備金所適用的利率，當責準利率越低，未來給付保險金責任經利率折現後應提存的金額越多，壽險業為避免虧損，就會收取較高的保費；反之，當責準利率越高，則壽險業提存金額就會變少，保費將有下調空間。

新契約責準利率有望走高的消息，引起市場關注是否可能出現舊保單解約潮，張玉煇對此提出2點回應。

第一，新契約責準利率是否調高，金管會還在研議中，尚未定案；第二，根據不同商品特性，有些保單解約並無解約金、或保險公司可能收取解約費用，對保戶並不利，因此並非新契約責準利率調高，一定會衍生解約潮。（編輯：張均懋）1111025