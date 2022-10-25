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壽險業前3季外溢保單買氣熱 初年保費衝破百億

2022/10/25 22:07
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（中央社記者謝方娪台北25日電）外溢保單市場持續成長，金管會今天公布，壽險業前3季外溢保單新契約件數達89.47萬件，年增88%，初年度保費衝破百億、達新台幣110.8億元，年增56%。

金管會今天公布壽險業外溢保單銷售概況，目前有10家壽險公司銷售134張外溢保單，前3季新契約件數達89.47萬件，年增88%，初年度保費收入達110.8億元，年增56%。

依性質區分，若扣除混合型保單，外溢保單主要分為以運動習慣折減保費或增加保額的健走型保單、以體況數值折減保費或增加保額的健檢型保單、提供其他非現金方式給付促進健康的保單共3大類型。

前3季以健走型保單初年度保費達52.57億元買氣最夯，年增23%，新契約有19.49萬件，年增1.77倍。

其次是健檢型保單初年度保費達23.06億元，年增近63%，新契約15.09萬件，年增9成。

至於提供其他非現金方式給付促進健康保單初年度保費達13.94億元，年增87%，新契約共2.16萬件，年增10倍。

觀察個別公司，外溢保單初年度保費收入冠軍為國泰人壽，南山人壽緊追在後，富邦人壽居第3名。

金管會今天同步公布，目前有6家壽險公司銷售36張實物給付型保單，前3季新契約件數達16.73萬件，年增10.72倍，初年度保費收入24.65億元，年增11.3倍。

金管會分析，實物給付型保單新契約件數及初年度保費雙雙有高成長，主因提供醫療服務給付保單買氣大增，比如提供海外醫療專機運送、長照服務等保單。（編輯：張均懋）1111025

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