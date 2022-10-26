台灣電路板展登場 李長明：2023年一定比今年更好

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（中央社記者江明晏台北26日電）台灣電路板展（TPCA Show 2022）今天舉行，台灣電路板協會理事長李長明表示，看好疫情緩解後，「2023年一定比今年更好」，即使面對升息、通膨等挑戰，但高效能運算、5G、車用電子、低軌衛星方面成長還是很強。

第23屆台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show 2022） 、以及第17屆國際構裝暨電路板研討會（IMPACT 2022）今天起在台北南港展覽館展開，今年持續推動三展合一打造「台灣國際電子製造聯合展覽會」，呈現電子製造業生態鏈。

2022台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show）再度攜手與台北國際電子產業科技展（TAITRONICS）及台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan），提供全方位且完整的電子產業及電路板製程解決方案，為台灣電子產業提供一個全球電子產業高階製造核心基地。

李長明致詞指出，全球疫情緩解，國境開放的此時，電路板展登場，現場有不少來自國外的與會貴賓，TPCA Show今年邁入第23年，今年展位數有1289個，超過450個廠商參與，展示主題為「淨零碳排」、「載板」、「高階電路板」、「高頻高速材料」、SMT、「自動化」等相關主題展示，並舉辦半導體構裝和前瞻技術趨勢等分享，同時為了無法前來的國際夥伴，TPCA也打造虛實整合平台。

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他表示，這幾年雖有疫情影響，但堅信台灣電子製造產業位居全球要角的優勢，看好疫情緩解後，「2023年一定比今年更好」，不過，恢復正常生活之際，全球政治、經濟卻給帶來嚴峻挑戰，包括升息、通膨、中美對峙、手機電腦需求趨緩等，但在高效能運算HPC、5G、車電、低軌衛星方面成長還是很強，預估今年海內外PCB產值達新台幣9111億元，年增11.4%，加上材料設備產值今年估可達1.25兆，達4.7%年增率。

ESG已是全球趨勢，除了產業全力投入各項永續淨零措施外；TPCA Show全力推動低碳會展已有13年經驗。今年有超過66項以上具體作為，以「環境」、「社會」、「公司治理」3大架構出發。更有82％展商自主宣告攤位設計時，呼應淨零碳排趨勢，導入綠色裝潢設計。（編輯：郭無患）1111026