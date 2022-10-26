亞德客第3季獲利創9季低點 每股賺6.96元

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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）氣動元件大廠亞德客-KY今天自結第3季稅後獲利新台幣13.91億元，每股基本純益6.96元，是9季以來低點，累計前3季稅後獲利46.71億元，每股基本純益23.36元。

亞德客-KY下午公布自結合併財務報表，第3季自結合併營收60.78億元，是6季以來次低，第3季合併毛利率46.3%，較第2季46.61%微減，是10季以來次低，第3季自結合併營業利益17.04億元，營益率28.04%，也是10季來次低。

亞德客-KY第3季自結稅後獲利13.91億元，較第2季16.02億元減少13.1%，是9季來低點，單季EPS 6.96元，低於第2季EPS 8.01元。

累計今年前3季亞德客-KY自結合併營收198.09億元，較去年同期微增0.9%，前3季自結合併毛利率45.37%，較去年同期48.96%減少近3.6個百分點，前3季自結合併營業利益57.07億元，營益率28.81%，較去年同期32.68%減少近3.9個百分點。

前3季亞德客-KY自結稅後獲利46.71億元，較去年同期48.36億元減少3.41%，前3季每股基本純益23.36元，低於去年同期EPS 25.59元。

亞德客-KY先前下修今年業績成長幅度從中高雙位數百分點至高個位數百分點，今年全年營業利益率下調至30%左右。（編輯：黃國倫）1111026