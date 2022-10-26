台電：輔助服務市場成長快速 2024年預估300萬瓩

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（中央社記者鄭鴻達台北26日電）台電總經理王耀庭今天指出，為因應再生能源不穩定性，台電的電能「輔助服務市場」成長快速，預計2022年底參與業者將達43家、30萬瓩，2023年底將達100萬瓩，預估到2024年更將有300萬瓩加入市場。

王耀庭今天出席「2022遠見高峰會」，參與題為「新能源 綠商機」的專題論壇，並談及台電作為電力供應者角色，其推動再生能源的進程，及綠能市場的規劃。

王耀庭提及，台電的電力交易平台「輔助服務市場」在去年11月15日正式啟用，這可分成日前輔助服務市場、備用容量市場兩塊，是為因應再生能源的不穩定性而生。

王耀庭說明，因再生能源發電量變化很大，且隨著再生能源總量會在2025年到2050年期間變多，對電網的衝擊也將變非常大，為穩定發電端，需要一些產品進來，其中電池是最好、反應最快者。

王耀庭說，台電的電能輔助服務市場，參與業者除有儲能、電池業者，也包括在工廠有發電機或在冷凍工廠有壓縮機的業者，只要是有能力暫時不用電、可提供負電力的業者，都可參與這塊市場。

王耀庭表示，台電未來也要開發家庭式、商業式自動需量反應，這包括家戶，或在全台有數千家門市的超商等，以及電動車輛電池等，都能積少成多參與這塊市場。

至於參與業者家數與容量有多少，王耀庭表示，目前共有27家業者、21.8萬瓩參與，預計至今年底將再增加16家業者、達30萬瓩，明年底將達100萬瓩，後年預計將共有300萬瓩進入市場，量會非常大。

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王耀庭期許，台電希望有更多小型的家庭或商業參與，讓市場更活絡，也讓全民知道在未來時代的用電，大家絕非只是單純用電者，也必須參與其中，成為貢獻電力平衡穩定的一員。

王耀庭強調，不只台灣，未來世界各國都會逐步走向此模式，更甚者，未來民眾還可將自家的電賣給隔壁，電力市場若活絡至此程度，就會讓電力業務不只是交給台電，而是全民共享市場。（編輯：林興盟）1111026