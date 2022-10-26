延續美股漲勢 亞股多收高

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（中央社香港26日綜合外電報導）華爾街股市昨天在企業財報利多、以及市場期盼美國聯邦準備理事會（Fed）升息步伐減緩的鼓舞下走高，亞洲股市今天接棒美股漲勢，區域股市多收高。

在中國人民銀行和外匯官員誓言對國內股、匯、債市提供支撐後，投資人回籠，香港和上海股市雙雙上演市場亟需的漲勢。

媒體21日披露，聯準會可能開始討論在貨幣緊縮政策方面踩煞車後，市場氣氛轉為普遍樂觀。部分聯準會官員暗示，在過去3次決策會議大幅升息75個基點（3碼）之後，不排除未來升息幅度少於3碼。

儘管聯準會下月決策會議仍有可能持續升息3碼，但仍有一絲希望升息步伐在12月或明年減緩。

最新公布的經濟數據顯示，升息已對美國經濟造成衝擊，房價滑降、消費者信心跌至3個月低點、製造業疲軟，都升高市場對升息步伐減緩的預期心理。

美國外匯經紀商安達（OANDA）分析師莫雅（Edward Moya）指出：「若干經濟數據都指向相同方向：經濟逐漸疲軟。疲軟的經濟將拉低通膨，這對有意重返股市的長期投資人來說是好消息。」

CMC Markets公司分析師休森（Michael Hewson）說：「似乎愈來愈多人認為距離聯準會暫停（升息）不遠了。」

舊金山聯邦準備銀行總裁戴利（Mary Daley）表示，11月升息後，可能會是開始討論放慢升息步伐的時候。

華爾街股市昨天在美債殖利率下跌帶動下，三大指數全面上揚，其中以科技股為主的那斯達克指數大漲超過2%。

市場投資人也樂見可口可樂（Coca-Cola）和通用汽車（General Motors）超標的財報表現。不過，美股盤後，微軟（Microsoft）、德州儀器（Texas Instruments）和Google母公司Alphabet等公布的財報不如預期，影響科技股投資人士氣，也拖累亞股盤初表現。

日股日經指數收漲0.7%，來到27431.84點。港股恆生指數收漲1.0%，來到15317.67點。上海綜合股價指數收漲0.8%，來到2999.50點。

雪梨、新加坡、首爾、威靈頓、台北和馬尼拉等股市皆收漲；曼谷和雅加達股市則微幅收跌。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1111026