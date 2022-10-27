國巨擬砸214億元 收購法商施耐德工業感測器事業部

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國巨27日下午召開重大訊息說明會，宣布擬砸6.86億歐元（約合新台幣214億元），收購法國施耐德高階工業感測器事業部，預計2023年上半年完成交易作業。 圖左為國巨發言人宋志翔、右為代理發言人楊文翔。中央社記者鍾榮峰攝 111年10月27日

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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）被動元件大廠國巨今天宣布，擬砸6.86億歐元（約合新台幣214億元），現金收購法國施耐德高階工業感測器事業部，預計明年上半年完成交易作業。

國巨董事長陳泰銘表示，國巨各式感測相關產品，未來將擁有超過6億美元的年營收表現，約占合併後公司整體年營收比重14%。

國巨下午在台灣證券交易所舉行重大說明，國巨發言人宋志翔表示，國巨與法國施耐德電機（Schneider Electric）已達成協議，國巨將以現金收購法國施耐德高階工業感測器事業部（Telemecanique Sensors），考量雙方議定調整項目後，目前預計總交易金額約為6.86億歐元。

宋志翔指出，相關交易在施耐德員工代表機構完成諮詢流程，以及雙方各項準備作業完成、並得到主管機關核准後，預計最快明年上半年完成交易作業。

宋志翔指出，國巨將取得Telemecanique Sensors相關感測器業務及專利，以及Telemecanique SensorsTM的商標授權，相關交易協議已獲得雙方公司董事會的決議通過。

國巨指出，Telemecanique Sensors是全球關鍵機電與電子感測器設計、開發及解決方案的專業供應商。Telemecanique Sensors在2021年營收約3.3億美元（約合新台幣105億元，約有70%營收來自北美洲及歐洲等高階市場，相關產品包括高階極限開關、近接感測器和壓力感測器等，布局進階電子量測、工業4.0及智慧建築應用等。

陳泰銘透過新聞稿指出，透過此次收購，是國巨鞏固感測器市場地位的重要里程碑，也成為國巨在高階利基型市場成長的主要驅動力。

陳泰銘表示，國巨各式感測相關產品，未來將擁有超過6億美元的年營收表現，約占合併後公司整體年營收比重14%。

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宋志翔說明，國巨本身就在感測器領域布局許久，加上日前宣布以現金7940萬歐元（約當新台幣24.8億元）收購德商賀利氏工業集團高階溫度感測器事業部（Heraeus Nexensos GmbH）、以及此次現金收購法國施耐德高階工業感測器事業部，感測元件年營收將超過6億美元。

國巨在8月30日董事會決議透過100%持股新加坡子公司以現金收購德國賀利氏高階溫度感測器事業部，也是落實國巨集團聚焦高階利基型領域的營運策略之一。（編輯：郭無患）1111027