日月光投控第3季獲利單季次高 每股賺4.03元

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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）封測大廠日月光投控第3季稅後獲利新台幣174.65億元，季增9%、年增23%，創單季次高，第3季每股基本純益4.03元；前3季獲利463.6億元，年成長40.5%，累計每股基本純益10.74元。

日月光投控下午召開線上法人說明會並公布第3季合併損益，第3季合併營收1886.26億元，較第2季1604.39億元成長17.6%，比去年同期1506.65億元增加25.2%，創單季新高；第3季合併毛利率20.1%，較第2季21.4%減少1.3個百分點，比去年同期20.43%微減0.33個百分點。

日月光投控第3季合併營業利益236.83億元，營益率12.6%，較第2季12.8%微減0.2個百分點，比去年同期12.23%增加0.37個百分點；單季稅後獲利174.65億元，較第2季159.88億元成長9%，比去年同期141.76億元增加23%，創歷史單季次高，第3季每股基本純益（EPS）為4.03元，優於第2季EPS 3.69元和去年同期EPS 3.29元。

觀察半導體封測銷售，日月光投控第3季通訊占比約53%，電腦占比16%，汽車和消費電子及其他比重約31%，前10大客戶占比約59%，打線機台2萬5887台，測試機台5406台。

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累計今年前3季日月光投控合併營4934.55億元，較去年同期3970.61億元成長24.28%，前3季合併毛利率20.43%，較去年同期19.51%增加0.92個百分點，前3季合併營業利益604.02億元，營益率12.24%，較去年同期10.71%增加1.53個百分點。

累計今年前3季日月光投控稅後獲利為463.6億元，較去年同期329.92億元成長40.5%，前3季每股基本純益10.74元，優於去年同期EPS 7.66元。（編輯：楊凱翔）1111027