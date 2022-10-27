不再侷限投資理財信託 金管會鬆綁券商可賣信託種類

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（中央社記者謝方娪台北27日電）金管會修法鬆綁券商可賣信託商品種類，自原先僅限投資理財型信託，擴大至可賣安養信託、子女教育信託等多元信託商品，新規定最快11月上路，可望助攻11家兼營信託業務券商擴大業務規模。

金管會今年8月公布「證券商辦理財富管理業務應注意事項」部分規定修正草案，其中最大變革是金管會放寬券商可銷售信託商品種類，未來券商不再侷限投資理財型信託，還可銷售安養信託、子女教育信託等多元信託商品，可望進一步掌握財管商機。

金管會證期局副局長張子敏今天表示，草案已完成預告程序，因預告期間外界無意見，最快將在11月發布實施。

金管會此次併同修正「證券商辦理財富管理業務應注意事項問答集」，由原本申請採逐案核准制，改為若新增原營業計畫書以外的信託商品，首案採申請核准制，非首案則採備查制。

同時，金管會要求券商辦理信託業務應導入問責制度，金管會必要時得請負責信託財管業務專責部門主管到局面談，並在券商發生違失時，對該當之人問責。

張子敏指出，依證交法66條規定，金管會將可對違規券商處以警告、解職董監事或經理人、暫停業務、撤銷營業許可等處分。

根據金管會統計，截至今年9月底止，11家兼營信託業務券商信託業務累計戶數已達88萬5336戶，信託契約總金額達新台幣2083億元，前3大業者為元大證、凱基證、永豐金證，3家市占率高達65%。（編輯：趙蔚蘭）1111027