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遭華為提告侵害專利 仁寶：與客戶研擬對應措施

2022/10/28 12:43（10/28 13:04 更新）
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仁寶（圖）28日表示，華為技術在中國江蘇省蘇州市中級人民法院對仁寶及子公司提起侵害專利權訴訟，仁寶將審慎評估此案。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
仁寶（圖）28日表示，華為技術在中國江蘇省蘇州市中級人民法院對仁寶及子公司提起侵害專利權訴訟，仁寶將審慎評估此案。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者吳家豪台北28日電）筆電代工廠仁寶今天發布重大訊息表示，華為技術在中國江蘇省蘇州市中級人民法院對仁寶及子公司提起侵害專利權訴訟，仁寶將審慎評估此案，並與客戶共同研擬訴訟對應措施後委任專業律師處理，以維護公司權益及商譽。

仁寶指出，目前均正常營運，財務及業務無重大影響。

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此次訴訟案被告包括仁寶電腦工業股份有限公司、仁寶電子科技（昆山）有限公司、仁寶資訊工業（昆山）有限公司、仁寶信息技術（昆山）有限公司、仁寶數碼科技（昆山）有限公司。

仁寶強調，從事代工業務以來，對於智慧財產權的投入與保護，一直以嚴格標準，謹慎處理智慧財產權相關事宜。仁寶將對此訴訟案件審慎評估，並與客戶共同研擬訴訟對應措施後委任專業律師處理，以確保仁寶的權益及商譽不受侵害。（編輯：楊凱翔）1111028

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