大環境險峻 安聯集團不搶進純網保市場

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（中央社記者謝方娪台北28日電）美國短時間內猛烈升息，股債市齊跌，投資市場面臨嚴峻挑戰，先前有意搶進純網保市場的安聯集團，決議持盈保泰、專注經營人壽業務，確定不遞件搶進純網保市場。

金管會今年8月至10月開放業者申設純網保，純網保申設期限倒數4天，不僅先前積極探詢純網保的富邦金申設態度轉趨保守，原先有意申設純網產的德國安聯集團已確定放棄，將不遞件申設搶進純網保市場。

安聯人壽高層今天向中央社記者證實，先前安聯集團積極評估在台灣申設純網產，且曾和2家大型平台業者接觸過，不過最後評估投資市場險峻，決議先專注經營人壽業務。

該名高層人士坦言，考量不單是指台灣市場，而是全球市場都相當險峻，面對美國猛烈升息，沒人知道利率還會升到多少，在投資市場相對動盪下，集團認為要持盈保泰，已確定不會向主管機關遞件申設純網保。

安聯集團在台灣設有安聯人壽及安聯投信，過往安聯集團一直對在台灣申設產險公司充滿興趣，先前並積極評估在台灣申設純網產，盼進一步發揮集團綜效。

隨富邦金申設純網保態度轉趨保留、安聯集團打消申設念頭，目前僅中信金明確表態，旗下中信產將向金管會遞件申設純網保，最後會有幾家業者趕在最後關頭搶進，市場高度關注。（編輯：張均懋）1111028