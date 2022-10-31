鴻海工業富聯第3季獲利年增15% 前3季成長7%

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（中央社記者鍾榮峰台北31日電）鴻海旗下工業富聯今天公布第3季財報，單季營收人民幣1358.23億元，年增24.24%，單季獲利人民幣49.24億元，年增15.05%，每股基本純益人民幣0.24元。

累計今年前3季工業富聯營收人民幣3610.84億元，較去年同期3053.57億元成長18.25%，前3季獲利人民幣117.95億元，較去年同期110.07億元成長7.17%，累計每股基本純益（EPS）人民幣0.59元，優於去年同期EPS 0.55元。

工業富聯積極布局電動車領域，先前在線上回答投資人詢問表示，在電動車，工業富聯鎖定零配件研發和生產，包括電驅電控零配件、車聯網跟智慧車載、工業互聯網3個項目，從輕量化、省電化及智慧化3方面推進布局。

工業富聯也布局半導體，先投資進入晶片設計領域，再逐漸往核心元件、材料，製造設備等發展。

根據資料，工業富聯目前擁有20萬名員工，其中在中國比重達80%，日前宣布在中國擴大2023年校園招募人才計畫，需求人數達2300名，大幅年成長42%，創工業富聯校園招募歷史紀錄。（編輯：楊蘭軒）1111031