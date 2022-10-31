第4批地上權擬11/21招標 旗津乙種工業用地夯

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北31日電）國產署今天表示，今年第4批國有地上權擬定於11月21日公告招標、明年1月中旬開標；官員表示，計劃推出13宗標的、面積6.2公頃，10宗首次列標，其中，高雄市旗津區近2700坪乙種工業用地，已有業者詢問。

財政部國有財產署今天舉辦例行記者會指出，今年第4批國有地上權案，預計釋出13宗，北部5宗、中部4宗、南部4宗，其中3案是舊案捲土重來，擬11月21日公告招標、明年1月16日開標。

檢視北區標的，5宗中有3宗是首次列標，包含新北市土城區423坪住宅區用地、桃園市龜山區1820.5坪乙種工業區，以及宜蘭縣羅東鎮工商綜合專用區；另2宗為台北市大安區約434坪第4種住宅區，和新北市林口區695.7坪第1種住宅區。

國產署官員表示，中區4宗都是首度釋出，台中市東區干城重劃區推出2案，面積分別達1079坪、2435坪；另有台中市梧棲區面積約3081坪的第4種住宅區，和雲林縣北港鎮1564坪商業區土地。

南區方面，高雄市旗津區2697坪乙種工業區、台南市南區622.5坪住五-2住宅區、屏東縣萬丹鄉1049坪商業區，為首次列標；嘉義市1631坪住宅區土地則是舊案新推。

官員指出，乙種工業用地為今年以來首次釋出，其中高雄市標的已有業者洽詢。（編輯：林興盟）1111031