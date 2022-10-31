無人繼承遺產 國產署5年清理逾千件總額44.6億

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（中央社記者張璦台北31日電）國產署及分署近5年擔任遺產管理人，清理代管遺產收歸國有的遺產總值逾新台幣44.6億元、1228案；未結案件至今仍有1845件，光是台南市和雙北就占逾56%，官員表示，將精進相關措施，繼續訂定年度清理計畫。

財政部國有財產署今天舉辦例行記者會指出，依家事事件法規定，法院選任的遺產管理人，除自然人外，也可選任公務機關；實務上，法院會指定國產署或轄下分署為遺產管理人。

國產署官員指出，因遺產管理各項作業繁瑣，且多面臨「被繼承人遺債大於遺產，涉有訴訟爭執」、「被繼承人之債權債務法律關係複雜，清理困難」及「承辦人力不足」等問題，導致辦理時程長，並須另行委任律師處理法律專業或訴訟事務。

官員進一步表示，歷年來，國產署署或所屬分署擔任遺產管理人案件達8716件，截至今年9月，代管中遺產案件仍有1845件，其中又以台南辦事處651件、北區分署（台北市、新北市）390件為大宗，合計占逾56%。

官員指出，因社會經濟型態變化，繼承人拋棄繼承有漸多趨勢，遺產管理人職務涉及法律、商業、地政專業領域及相關訴訟程序，希望具有相關專業知識及能力的律師、會計師及地政士等人士，能投入這項公益職務，在法院徵詢意願時，同意擔任遺產管理人，借重其專業能力，對遺產管理更周全，權利人權益更有保障。

同時，為加速清理代管遺產未結案件，國產署於民國107年訂定4年清理計畫，截至今年9月計清理1228案，收歸國有遺產總值達44億6299萬元，包含土地1291筆、房屋103棟，現金10億9570萬餘元。

官員指出，國產署將繼續訂定年度清理計畫，針對未結案件，採行更精進措施，加速去化代管遺產案件。（編輯：趙蔚蘭）1111031