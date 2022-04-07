政院提修法提升防救災量能 禁永久屋法拍出租

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（中央社記者賴于榛台北7日電）行政院會今天通過「災害防救法」修正草案，將直轄市山地原住民區納入，也讓中央能在地方成立前進協調所協助救災，健全防救災體系；另外，修法也新增永久屋等住宅，不得出租或法拍。

內政部發布新聞稿指出，行政院會今天通過「災害防救法」修正草案，總計修、增訂57條，條文由52條增加至66條，將送立法院審議。

為健全防救災體系，內政部指出，修法配合地方制度法增訂「直轄市山地原住民區」，因此草案將「直轄市山地原住民區」納入災害防救體系，並增訂直轄市、市政府下轄區公所得設災害防救會報及專責單位、成立應變中心等，及早規劃以應災時需要。

內政部說，為整合救災資源並協助地方政府執行救災事宜，草案增訂中央災害應變中心得視災情需要，於地方成立前進協調所，整合救災資源，協助受災地方政府救災；同時也增訂各級政府應定期調查及整備政府及民間救災機具與專業人力，並建立資料庫，供災時調派運用。

過往曾發生莫拉克災民的永久屋遭法拍，內政部說，這與興建政策目的不同，且拍定人因無公有土地合法使用權，也造成公有土地管理機關困擾。

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草案新增由政府或經政府認可的民間單位興建，無償移轉予受災地區受災居民的住宅，不得處分、設定負擔或出租，並不得作為強制執行的標的。

內政部說，為提升民間自主防護能力，草案也明定由各級政府結合民防與全民防衛動員準備體系，以及相關公、私立學校、急救責任醫院、團體、公司、商業、有限合夥等，實施相關災害整備及應變事項，共同參與或協助訓練、演習，以強化全民防救災共識，提升整體防救災量能。（編輯：林興盟）1110407