花蓮45歲男積欠遺產稅 千坪農「墓」地遭法拍

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法務部行政執行署花蓮分署將於12日下午舉辦4月聯合法拍，其中位於吉安鄉草芬段2筆農牧用地因設有42座墳墓最為特殊，等待有緣人。（行政執行署花蓮分署提供）中央社記者張祈傳真 111年4月8日

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（中央社記者張祈花蓮縣8日電）花蓮45歲劉姓男子因滯欠遺產稅、健保費等達新台幣200多萬元，名下1600多坪農牧用地遭查封，不過這筆土地上設有42座墳墓，價值超過千萬元，將於12日聯合法拍。

法務部行政執行署花蓮分署將於12日下午舉辦4月聯合法拍日，將拍賣吉安鄉2筆農牧用地、中古轎車、原木傢俱、銀行股票等物件。

行政執行官賴怡君今天接受中央社記者採訪指出，吉安鄉草芬段2筆農牧用地面積合併約1680坪，因毗鄰永興村公墓，雖為私人土地，但現況約有42座墓基位於土地上，物件特殊，從花蓮分署拍賣網站可觀看360度環景照片。

賴怡君指出，這筆農「墓」用地義務人為45歲男性，因滯欠國稅局遺產稅、健保及監理案件約200多萬元，雖單1筆土地底價即超過欠款，但這兩筆土地都有設定抵押權，所以一併拍賣。

賴怡君坦言，這種特殊物件真的要有緣人，花蓮分署去年也有拍賣類似物件，同樣都是有墳墓的私人土地，最後由墓主子孫應買，稱「長輩托夢說不想搬家」才順利賣出。（編輯：黃世雅）1110408