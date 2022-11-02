更多編輯台推薦新聞：
研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症
科技

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路
國際

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次
運動

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
石墨烯「魔毯」產水電還把海水變能喝 台科大團隊獲研發界奧斯卡獎
首頁 / 產經

國庫金雞母發威 央行112年度繳庫金額重返1800億元

2022/11/2 15:53（11/2 17:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國際市場升息，中央銀行112年度繳庫金額可望重返新台幣1800億元之上。（中央社檔案照片）
國際市場升息，中央銀行112年度繳庫金額可望重返新台幣1800億元之上。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北2日電）中央銀行112年度預算報告出爐，隨著主要國家央行大舉升息，利率走揚，央行進帳收益跟著水漲船高，明年度繳庫金額可望重返新台幣1800億元之上，擦亮國庫金雞母的招牌。

中央銀行每年為國庫賺進大把鈔票，素有「國庫金雞母」的稱號，不過疫情期間，受到美國聯準會大舉降息，利率調降導致公債利率走低等因素影響，央行繳庫金額也跌破過去15年平均水準1800億元，110年繳庫剩1650億元、111年略為回升至1750億元。

根據央行最新出爐的報告，112年度預算繳交國庫官息紅利，全數列為行政院歲入預算，共計1800億2495萬元，較111年度預算繳庫數增加50億元，繳庫金額重返1800億元之上。

央行官員解釋，國際市場都在升息，債券殖利率也跟著走揚，有助於提高央行的投資運用收益，因此預估繳庫金額跟著增加。（編輯：潘羿菁）1111102

延伸閱讀
熱錢出走股匯雙跌 央行端4大穩匯措施10月債務比率28.3%近20年低點 每人國債負擔約24.7萬所得稅助攻 今年前8月總稅收2兆2608億歷年同期新高
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族