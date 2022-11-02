國庫金雞母發威 央行112年度繳庫金額重返1800億元

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（中央社記者潘姿羽台北2日電）中央銀行112年度預算報告出爐，隨著主要國家央行大舉升息，利率走揚，央行進帳收益跟著水漲船高，明年度繳庫金額可望重返新台幣1800億元之上，擦亮國庫金雞母的招牌。

中央銀行每年為國庫賺進大把鈔票，素有「國庫金雞母」的稱號，不過疫情期間，受到美國聯準會大舉降息，利率調降導致公債利率走低等因素影響，央行繳庫金額也跌破過去15年平均水準1800億元，110年繳庫剩1650億元、111年略為回升至1750億元。

根據央行最新出爐的報告，112年度預算繳交國庫官息紅利，全數列為行政院歲入預算，共計1800億2495萬元，較111年度預算繳庫數增加50億元，繳庫金額重返1800億元之上。

央行官員解釋，國際市場都在升息，債券殖利率也跟著走揚，有助於提高央行的投資運用收益，因此預估繳庫金額跟著增加。（編輯：潘羿菁）1111102