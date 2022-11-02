黃崇仁看好明年下半年半導體景氣

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力積電董事長黃崇仁（中）2日下午以台灣物聯網產業技術協會理事長身分出席公開活動受訪表示，台灣半導體產業有競爭優勢，「不是搬到美國，優勢就可以存在」，台灣未來也有條件把半導體技術輸出。中央社記者鍾榮峰攝 111年11月2日

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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁今天表示，最快明年第2季景氣可逐步回溫、明年第2季庫存可明顯去化，看好明年下半年半導體景氣表現，他並指出，成熟製程不會有供過於求問題。

智慧防救災論壇下午在台北市電腦公會舉辦，黃崇仁以台灣物聯網產業技術協會理事長身分受邀出席，會中接受媒體採訪。

中央社記者提問對於到明年上半年半導體景氣看法，黃崇仁分析，全球通膨、美元強勢、中國經濟疲軟，使得全球消費力道趨緩，影響終端消費電子產品買氣下降，供應鏈庫存增加，目前首要課題是如何消化庫存。

他預估，明年通膨情況可望趨緩，最快明年第2季景氣可望逐步回溫、明年第2季庫存可望明顯去化，看好明年下半年產業景氣表現。從應用來看，黃崇仁表示，汽車電子仍是亮點。

記者提問明年成熟製程晶圓產能是否會出現供過於求，黃崇仁反問，「怎麼會供過於求」。

他說，台積電也無法增加成熟製程產能因應市況，汽車電子需求中8成比重是成熟製程，未來車用電子市場在汽車電子化和電動車趨勢帶動下成長可期，包括聯電、世界先進、力積電等成熟製程可滿足市場需求，「不會供過於求」。（編輯：蘇志宗）1111102