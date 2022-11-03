國巨董事長陳泰銘：產業低迷併購擴充 有助集團營收

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被動元件廠國巨3日下午舉行受邀參加券商舉行「國巨在感測器市場的策略布局」說明會，董事長陳泰銘（中）出席表示，國巨多在產業低迷時期透過併購等方式擴充，併購德商和法商高階溫度感測事業部後，每年可貢獻集團營收達新台幣130億元。中央社記者徐肇昌攝 111年11月3日

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）被動元件廠國巨董事長陳泰銘今天表示，國巨多在產業低迷時期透過併購等方式擴充，併購德商和法商高階溫度感測事業部後，每年可貢獻集團營收達新台幣130億元，且有助毛利率表現。

國巨下午舉行受邀參加券商舉行「國巨在感測器市場的策略布局」說明會，陳泰銘出席。

國巨在8月30日董事會決議透過100%持股新加坡子公司以現金7940萬歐元（約當新台幣24.8億元），收購德國賀利氏高階溫度感測器事業部；10月27日宣布擬以現金6.86億歐元（約合新台幣214億元），現金收購法國施耐德高階工業感測器事業部，2件收購案均預計明年上半年完成交易作業。

陳泰銘表示，國巨在7年前就考慮進入感測器市場，但整個大環境仍不利，當時國巨以標準品業務為主，儘管有很好的策略，當時仍是亞洲區域型企業，3年前至4年前基美（KEMET）和普思（Pulse）加入集團後，產品組合明顯改變，也獲得全球性的人才。

陳泰銘說，國巨比較少在產業榮景大幅擴充，買機器設備需要等待起碼18個月，國巨等待好時間、準備好條件，多在產業低迷時期擴充，集團成長除了提升技術產能效率外，也會透過併購方式。

他說，這2家歐洲公司將進入國巨集團，深刻感受到當地員工的歡迎，從以往經驗來看，國巨對成本效率相對敏感，也有助管理提升被收購公司事業群的毛利率表現。

國巨執行長王淡如指出，先前國巨併購基美，加速集團轉型，近日收購德商和法商感測器事業部2個併購案，不僅能帶入綜效，加速轉型目標，也可讓營收獲利成長；他指出，國巨集團過去在感測器著墨不多，透過併購符合集團轉型策略，並增加特殊利基型產品內容，感測器將是未來主要成長動能。

王淡如預期，這2件併購案成立後，每年可貢獻國巨集團營收達新台幣130億元，且這兩家公司毛利率高於國巨的平均水準，有助未來毛利率表現，未來國巨集團每年在感測器營收規模可到190億元。

王淡如表示，透過近年併購與轉型，國巨集團在特殊利基型產品業績比重已達75%，標準型產品比重下降至25%，標準型產品營收並未減少，整體產品組合明顯改變。

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談到與同欣電之間的分工，陳泰銘指出，同欣電併購勝麗後，囊括車用和消費性電子影像感測器封裝測試業務，國巨入主同欣電之後，技術上並沒有重疊，國巨先前布局電流、電壓、測距相關的感測器，目前也沒有進一步整併同欣電與2家歐洲感測器事業部的規劃。

法人問及國巨是否轉型為控股公司，陳泰銘表示，目前組織扁平化以提升效率，內部以品牌和產品事業部使用通路銷售產品，並不是控股公司的型態。（編輯：蘇志宗）1111103