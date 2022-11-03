技嘉顯卡庫存去化順利 伺服器維持雙位數成長

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（中央社記者江明晏台北3日電）技嘉今天表示，全年伺服器營運動能設定的雙位數成長目標不變，而顯卡產品庫存去化順利，第4季主板及顯卡都有新品推出，目前出貨較第2季時的低點回升。

技嘉科技繼日前推出一系列單相浸沒式液冷伺服器，今天再度擴大其對浸沒式冷卻運算方案的投入與支援力道，舉辦「綠色機房解決方案發布媒體記者會」，推出並展示兩款符合電子工業聯盟（EIA）和開放運算計畫（OCP）規格的浸沒式液冷冷卻液槽（Tank）以及浸沒式液冷伺服器。

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技嘉董事長葉培城表示，對於全年伺服器營運動能設定的雙位數成長目標未變，雖近期再受到封控影響出貨遞延，但訂單需求明確，將持續努力趕出貨，力拚達標。

展望板卡營運動能，技嘉發言人楊蘭台表示，顯卡產品庫存去化順利，第4季主板及顯卡都有新品推出，目前出貨皆較第2季時的低點回升。針對近期寧波廠受到封控影響，楊蘭台表示，雖訂單需求出貨遞延，但本週已恢復出貨，將持續努力趕單。（編輯：林興盟）1111103