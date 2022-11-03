更多編輯台推薦新聞：
研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症
科技

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路
國際

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次
運動

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
石墨烯「魔毯」產水電還把海水變能喝 台科大團隊獲研發界奧斯卡獎
首頁 / 產經

技嘉顯卡庫存去化順利 伺服器維持雙位數成長

2022/11/3 20:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北3日電）技嘉今天表示，全年伺服器營運動能設定的雙位數成長目標不變，而顯卡產品庫存去化順利，第4季主板及顯卡都有新品推出，目前出貨較第2季時的低點回升。

技嘉科技繼日前推出一系列單相浸沒式液冷伺服器，今天再度擴大其對浸沒式冷卻運算方案的投入與支援力道，舉辦「綠色機房解決方案發布媒體記者會」，推出並展示兩款符合電子工業聯盟（EIA）和開放運算計畫（OCP）規格的浸沒式液冷冷卻液槽（Tank）以及浸沒式液冷伺服器。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

技嘉董事長葉培城表示，對於全年伺服器營運動能設定的雙位數成長目標未變，雖近期再受到封控影響出貨遞延，但訂單需求明確，將持續努力趕出貨，力拚達標。

展望板卡營運動能，技嘉發言人楊蘭台表示，顯卡產品庫存去化順利，第4季主板及顯卡都有新品推出，目前出貨皆較第2季時的低點回升。針對近期寧波廠受到封控影響，楊蘭台表示，雖訂單需求出貨遞延，但本週已恢復出貨，將持續努力趕單。（編輯：林興盟）1111103

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族